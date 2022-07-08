Akşam Postası / 8 Temmuz 2022

İmam, vaazında greve giden hekimleri hedef aldı: Sen olsan öldürmez misin?

Sosyal medyada bir imamın greve giden hekimleri “Sen olsan öldürmez misin” diyerek hedef aldığı video tepki yarattı.

Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

Eski Japonya başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak öldürüldü.

Tüm ilaçlara yüzde 25 zam

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro/TL kuru yüzde 25’lik artışla 7,86’ya çıktı.

MB anketi: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi daha da yükseldi

Merkez Bankası’nın (MB) temmuz piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 64,59’dan yüzde 69,94’e yükseldi.

Üç Boğaziçili akademisyen göreve iade edildi

İktidar yanlısı gazetelerin hedef gösterip rektörlüğün üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırdığı dört akademisyenden üçü göreve iade edildi. Hakkında soruşturma açılan dördüncü kişi Prof. Dr. Tuna Tuğcu göreve iade edilen isimler arasında yer almadı.

‘Kayyım’ paralel evrenden bildirdi: ‘Kaçtığı’ mezuniyete katılmış gibi haber yayımlattı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım’ rektör Naci İnci, üniversitede düzenlenen mezuniyet törenine tepkiden çekindiği için katılmadı ama okulun sitesinde törene katılıp bir de konuşmuş gibi haber yayımlattı.

Sağlık bakanı kafasına takmıyor ama en hızlı yayılan varyantla karşı karşıyayız

Omicron BA.4 ve BA.5’in, bugüne kadar görülen en hızlı yayılan varyant olduğunu belirten Türk Toraks Derneği İkinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Financial Times, Erdoğan’a Demirel’in sözünü hatırlattı: Seçeneği kalmadı

İngiliz Financial Times gazetesinin yayımladığı bir haber analizde, Türkiye’de ekonominin oldukça kötüleştiği belirtilirken, eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur” sözü hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleştiği’ 28 Şubat mağduru öğretmen: CHP lideri samimiydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ görüşmelerini çerçevesinde ziyaret ettiği 28 Şubat mağduru öğretmen Sultan Kara, CHP liderinin hamlesini ‘samimi’ bulduğunu söyledi.

Kadınları Türkiye’ye gönderip fuhuşa zorlayan Ukraynalı çete çökertildi

Ukraynalı yetkililer, kadınları iş vaadiyle kandırıp fuhuşa zorlayan bir çetenin liderini yakaladı. Çete, kadınları, Macaristan ve Avusturya üzerinden İstanbul’a gönderiyordu.

Bir kaçakçı ve bir eski polis, ‘Çikita’ kolilerindeki kokaini anlattı: Göz yumuldu

Türk bir ‘muz tüccarı’nın anlattıkları Türkiye’deki kokain kaçaklığıyla ilgili gerçekleri gözler önüne serdi. InSight Crime adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşunun raporuna göre Türkiye’de birçok emniyet ve yargı mensubu uyuşturucu kaçakçılığına bulaştı.

AKP’li Tayyar’dan ‘uygun zamanda’ seçim çağrısı

AKP’li Şamil Tayyar, seçim süreçlerinde risklere vurgu yaparak “Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek” dedi.