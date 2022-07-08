Üç Boğaziçili akademisyen göreve iade edildi

İktidar yanlısı gazetelerin hedef gösterip rektörlüğün üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırdığı dört akademisyenden üçü göreve iade edildi. Hakkında soruşturma açılan dördüncü kişi Prof. Dr. Tuna Tuğcu göreve iade edilen isimler arasında yer almadı.

Fotoğraf: Can Candan

Rektör yardımıcısı Fazıl Önder Sönmez yazdığı kurum içi bilgilendirme yazısında, ‘haklarında cezai ve disiplin soruşturması açılan akademisyenlerin ifadeler alındıktan sonra yapılan ön değerlendirmede Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay’ın, akademik görevlerine devam etmelerinin sakınca oluşturmayacağı kanaatine varıldığı’ belirtildi ve ‘Söz konusu üç akademisyenin görevden uzaklaştırılmaları kararının kaldırılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim’ dendi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, yazılanların aksine merkeze bir bilgi güvenliği zaafiyeti duyumu aldıkları için gittiklerini söylemişti. Tuğcu’nun aktarımına göre bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Bu olayların ardından, 15 Haziran’da Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında rektörlük tarafından soruşturma açılmış, dört akademisyen görevden üç ay süreyle uzaklaştırılmıştı.