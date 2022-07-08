Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleştiği’ 28 Şubat mağduru öğretmen: CHP lideri samimiydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ görüşmelerini çerçevesinde ziyaret ettiği 28 Şubat mağduru öğretmen Sultan Kara, CHP liderinin hamlesini ‘samimi’ bulduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce ‘Balyoz’ davası mağduru emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, önceki gün de 28 Şubat mağduru öğretmen Sultan Kara’nın evine konuk olarak, ‘kalıcı çözüm’ vurgusu yapmıştı: “Bu meseleleri sistematik bir yolla çözdüğümüz zaman devlet mağdurlarla helalleşmiş olacak.”

Görüşmenin detaylarını Habertürk’ten Nihan Bengisu Karaca’ya anlatan Kara, görüşmede CHP liderine 28 Şubat’ta yaşadıklarını anlattığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu ve eşini evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Kara şunları söyledi: ”Benim gibi on binlerin yaşadıklarını anlattım. Helalleşme çağrısının toplum üzerindeki karşılığı konusundaki görüşlerimi dile getirdim. Bol çay içtiğimiz, yöresel lezzetlerimizi tattırma imkanı bulduğumuz, bol sohbetli, mütevazi, bir o kadar da sıcak geçen bir ziyaret oldu. Evde yaşlı annemiz vardı, Sayın Kılıçdaroğlu ve eşi elini öptü, karşılıklı hal hatır sordular. Ayrıca ziyarette bazı hususlara dikkat edilmiş olması beni ayrıca sevindirdi”.

CHP liderinin hamlesini samimi bulduğunu söyleyen Kara, ”Herkesi ilgilendirmeyebilir ancak 28 Şubat’ta mağdur edilen kitleler açısından bir güven ortamına ihtiyaç olduğu da ortada. Bu güveni güçlü argümanlarla vermeye çalıştığını gördüm. Bundan da memnun oldum açıkçası” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kendisine insanların inancı ve değer yargılarıyla örtüşmeyen yasakçı zihniyetin geride kaldığını söylediğini aktaran Kara, olası bir iktidar değişimi öncesi CHP’nin atacağı adımlarla muhafazakar kesimde oluşan tereddütleri gidermesi gerektiğini belirtti.