Kılıçdaroğlu’nun ‘A takımı’ da dahil: CHP’de olası bakanlar vekil adayı olmayabilir

ALTAN SANCAR

‘Millet ittifakı’nın olası seçim zaferi sonrası bakanlıklara ve çeşitli kurumlara atanabilecek bazı CHP’li isimler milletvekili adayı olmayabilir. Anayasa değişikliğini hedefleyen muhalefetin, vekil sayılarını korumak için böylesi bir yönteme başvurmasına sıcak bakılıyor.

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Türkiye’nin merakla beklediği seçimlere henüz 11 ay gibi uzun bir süre var. Bir yandan ‘altılı masa’ toplantıları ve mutabakat çalışmaları devam ederken, diğer yandan partiler kendi içlerinde de çeşitli hesap ve hazırlıklar içinde.

CHP’nin bir diğer hazırlığıysa olası seçim zaferi sonrası atamalara ilişkin. ‘Millet ittifakı’ olarak seçime girmeye hazırlanan partide, Kılıçdaroğlu’nun ‘A takımı’ içinde yer alan önemli isimlerin milletvekili adayı olmayabileceği konuşuluyor.

Başta parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ve Kılıçdaroğlu’nun en yakın çevresindeki kurmaylar arasından bazı isimler için bu ihtimal üzerinde duruluyor. Partide bu yönde alınmış bir karar olmasa da mevcut sistemde bakanlığa getirilen milletvekillerinin Meclis’e veda etmesi nedeniyle genel merkez bu ihtimali göz ardı etmiyor.

CHP yönetimi böylece hem anayasa değişikliği hedefinde vekil sayısını korumayı hem de seçimleri kazanacaklarına olan inançlarını göstermeyi hedefliyor.

Yöntemin uygulanması halinde Kılıçdaroğlu’nun ‘A takımı’ndan ve CHP MYK’sından bazı isimlere bu durum hakkındaki fikirleri genel başkan tarafından sorulduktan sonra kararın alınması bekleniyor.

‘Anayasa değişikliğinde tek bir oya dahi ihtiyacımız olacak‘

CHP’li bir kurmaya göre, MYK’dan isimleri vekil adayı göstermemek bir risk teşkil etmiyor. ‘Millet ittifakı’ adayının seçimi ‘tartışmaya yer kalmayacak bir oranla kazanacağı’ görüşünü aktaran kurmay şunları söyledi:

“Henüz alınmış bir karar yok, ancak bu yönteme sıcak bakılabilir. Genel başkanımız ve kıymetli ortaklarımız bu konularda istişare edeceklerdir. Oradan çıkacak irade gereği partimize düşecek görevler için bizler de hazırlığımızı yapacağız. Biz seçimleri kazanacağımıza eminiz. Önümüze gelen anketlerde adayımızın alacağı oy oranı yüzde 60’lar düzeyinde. Bu durumda bakanlıklara getirilmesi uygun görülen arkadaşlarımız vekil olmayabilirler. Zira anayasa değişikliğinde tek bir oya dahi ihtiyacımız olacak. Aday olmayacak isimler risk değil, çok daha ağır görevler alacaklar çünkü seçimi biz kazanacağız.”

CHP’nin sıcak bakılan bu yönteme başvurması halinde ataancak isimlerden bazıları seçimden önce ortaya çıkmış olacak.

CHP grubu her hafta başka ilde toplanacak

Seçim hazırlıklarını aralıksız sürdüren CHP, Meclis’in tatilde olduğu süre boyunca tüm milletvekilleri ve parti yöneticileriyle Türkiye’nin en doğusundan en batısına giderek grup toplantıları düzenleyecek.

CHP grubunun toplanacağı illerde partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kent merkezinde kanaat önderleri ve yurttaşlarla bir araya gelecek.

Milletvekilleri ve parti yöneticileriyse ilçe ve köylere dağılarak kentin tüm kesimleri ile bir araya gelecek. CHP’liler “Ülke bu haldeyken Meclis tatile giriyor olsa bile biz tatil yapmayacağız” diyecekler. CHP’nin strateji ekibinin hazırladığı programla yalnızca kent merkezlerine değil, kentlerin ‘kılcal damarlarına’ inmek hedefleniyor.