TEDAŞ’ta kişisel veri sızıntısı: 208 bin kişi etkilendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) sisteminden 208 bin kişinin verilerinin çalındığını bildirdi. Veriler arasında ad, soyad, cep telefonu ve e-postalar yer alıyor.

Fotoğraf: Reuters

KVKK’nın TEDAŞ’ın ihlal bildiriminden aktardığına göre veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildi. Sistemde kayıtlı kullanıcı verileri, çalışanın hesabıyla bir e-posta adresine gönderilerek sızdı.

KVKK, ihlalin Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’deki ‘istihbarat çalışmaları’ sırasında tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre ihlalden 208 bin kişi etkilenirken ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası gibi kişisel bilgiler sızdı.

Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.