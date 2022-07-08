AKP’ye yakın Optimar’a göre Erdoğan ilk turda yüzde 35’in altında

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 33,7 oy desteğiyle ilk turda seçilemiyor.

Anketteki senaryoda Erdoğan’a karşı yarışa sokulan beş adayın ilk turdaki oy toplamıysa yüzde 41,7.

İktidarın ‘ekonomi iyiye gidiyor’ açıklamalarına karşın ‘en önemli’ sorun ekonomi olarak görülüyor.

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İktidarın artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında attığı adımlar yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30’a yakın oranda zamla 5 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu ama yeni asgari ücret, 6 bin 391 TL olan açlık sınırının altında kaldı.

Bunun sonucu olarak seçimlere bir seneden az kaldığı bir ortamda seçmen için ‘en önemli’ sorun da ekonomi oluyor.

İktidara yakın Optimar’ın 23-28 Haziran arasında 1613 kişiyle düzenlediği ankette “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna katılımcıların yüzde 70,2’si ‘ekonomi’ yanıtını verdi. Onu yüzde 5,8’le ‘Suriyeliler’ takip etti.

Kim çözer?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin paylaştığı ankete göre “Sizce bu sorunu hangi parti çözer” sorusunu yanıtlayanların yüzde 26,6’sı AKP diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 17,2’yle ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada yüzde 7’yle İYİ Parti yer alıyor. Dördüncü sırada yüzde 6,6’yla HDP var. MHP yüzde 4,6 oranıyla beşinci sırada bulunuyor.

Bu verilerde nisana göre düşüş görülüyor. Nisanda seçmenlerin yüzde 33’ü “AKP” derken, “CHP çözer” diyenlerin oranıysa yüzde 23,8 olmuştu. Bu noktada iki partide de düşüş var.

Partilerin oy durumları

Optimar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldığında AKP oy oranı yüzde 36, CHP yüzde 26 çıkıyor. İYİ Parti yüzde 10,3’le üçüncü sırada gelirken, MHP’nin oy oranı yüzde 10 çıkıyor. HDP yüzde 10 oy oranıyla MHP’nin peşinden geliyor.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle çıkıyor:

Zafer Partisi: Yüzde 1,9

Deva Partisi: Yüzde 1,6

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,9

Saadet Partisi: Yüzde 0,8

BBP: Yüzde 0,6

Memleket Partisi: Yüzde 0,6

Gelecek Partisi: Yüzde 0,4

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz” sorusuna ankete katılanların yüzde 33,7’si “Erdoğan” yanıtını verdi.

Optimar’ın anketinde Erdoğan’ın karşısında ortak adayın yarıştığı bir senaryo yerine ona karşı beş adayın yarıştığı bir senaryo işlenmiş.

Buna göre ikinci sırada yüzde 14,9 oy oranı ile Mansur Yavaş geliyor. Kılıçdaroğlu yüzde 8,3’le üçüncü sırada. Onu yüzde 8’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yüzde 5,4’le beşinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu’ysa yüzde 5,1’le altıncı sıraya gerilemiş durumda.

Bu senaryoda Erdoğan’a karşı yarışa sokulan beş adayın oy toplamı yüzde 41,7.

Diğer anketler ne diyor?

Yöneylem Araştırma’nın temmuz anketine göre CHP artık birinci parti durumuna gelmişti. Ankete göre partilerin oy oranı şu şekilde: CHP yüzde 27,7, AKP yüzde 27,1, İYİ Parti yüzde 16, HDP yüzde 10,4 ve MHP yüzde 8,2.

Avrasya Araştırma’nın 5 Temmuz’da yayınladığı ankette de CHP yüzde 1,5 farkla AKP’nin önünde yer almıştı. Aynı ankette ‘Altılı masa’nın oy oranı yüzde 51,8’e yükselirken, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 34,5’e geriledi.

Diğer yandan cumhurbaşkanlığına dair anketlerde de Erdoğan’ın kaybettiği görülüyor.

MetroPOLL Araştırma’nın haziran anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan karşısında olası dört aday da kazanıyor. Buna Erdoğan karşısında aday olabilecek dört farklı isimden en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en düşük oyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alıyor.