Financial Times, Erdoğan’a Demirel’in sözünü hatırlattı: Seçeneği kalmadı

İngiliz Financial Times gazetesinin yayımladığı bir haber analizde, Türkiye’de ekonominin oldukça kötüleştiği belirtilirken, eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur” sözü hatırlatıldı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçeneğinin kalmadığını, muhalefetin hem meclis hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğini yazdı.

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Financial Times’ta (FT) ‘Enflasyonun erken seçim ihtimalini artırdığı Erdoğan’ın Türkiyesi’nde meyve lüks haline geldi’ başlığıyla yayımlanan haberde, Ankara’da yaşayan vatandaşlara kulak verildi.

FT’ye konuşan vatandaşlar, resmi verilere göre yüzde 80’e dayanan enflasyondan epey şikayetçi ve meyvenin bile lüks haline geldiğinden yakındı. Daha önce oy kullanmamış genç bir seçmen de mevcut durumdan şikayetçi.

Laura Pitel imzalı haberde, Türkiye’nin enflasyonda Venezuela, Sudan ve Zimbabve’yle aynı ligde olduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın enflasyonu dindirmek için tüm dünyada kabul edilen ekonomik gerçekleri reddettiğini anlatıldı. Erdoğan’ın faiz yaklaşımının enflasyonu daha da artırdığı vurgulandı.

Haberde, Türkiye’yle ilgili anketlere de yer veren FT, muhalefetin Erdoğan’ı geçeceğini ama kendisi için daha iyi olacağını düşünürse Erdoğan’ın erken seçim kararı alma ihtimalinin de olduğu yazdı.

Son olarak, FT, Erdoğan’ın kaderinin uzun yıllar AKP’ye oy vermiş ama ekonomik çöküşten dolayı AKP’den uzaklaşan seçmene bağlı olduğunu belirtti. Gazeteye konuşan bu durumdaki seçmenler, muhalefetin ekonomideki sorunları çözebileceğinden emin olmadıklarını dile getirdi. Bundan dolayı bu seçmenler oy kullanmayabilir ya da protesto oy atabilir. FT, yeterince seçmen bu yola başvurduğu taktirde muhalefetin seçimi kazanabileceğini belirtti.