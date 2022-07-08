Hava-İş’ten pilotların yabancı havayollarına geçişini zorlaştıran düzenlemeye itiraz

Havacılık sektöründe pandemi sonrası hızla normale dönmeye başlayan taleple birlikte oluşan pilot açığı nedeniyle başta Kuzey Amerika ve Körfez ülkeleri olmak üzere yurtdışından Türkiye’deki pilotlara önemli talep oluştuğu belirtilirken; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Türk pilotların yabancı havayolu işletmelerine geçişini zorlaştıran bir düzenlemeye gitti.

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Buna göre, ilgili genelgeyle uçuş ekiplerinin yurtdışındaki bir havayoluna geçişinde gerekli olan uçuş lisansının doğrulama işlemi için pilotların ayrılacağı havayolu şirketinin rızası olmaması halinde en az altı ay bekleme süresi getirildi.

Gelişmenin ardından Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve SHGM’ye yazılı itiraz eden Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) 19 Temmuz’da ise Ulaştırma Bakanlığı ve SHGM yetkilileriyle toplanarak çekincelerini bildirecek.

Bir pilotun yurtdışında bir havayoluna geçiş yapabilmesi için lisansının, lisansı düzenleyen ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından ‘doğrulanması‘ gerekiyor.

‘Çalışma hürriyeti ve bireysel hakka müdahale’

Hava-İş Sendikası’ndan bir yetkili Reuters’a değişikliğin kişilerin çalışma hürriyeti ve bireysel hakkına müdahale niteliği taşıdığını ve yurtdışında çalışmak isteyen pilotların engellenemeyeceğini söyledi.

Hava-İş yetkilisi, şunları dedi: “Özellikle pandemi sonrası gelişmelerle birlikte Türkiye’den ciddi miktarda pilot talebi var. Özellikle Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden. Ancak genelgeyle Türk pilotların yabancı havayollarına geçişi güçleştirildi”

SHGM genelgesinde söz konusu değişikliğin amacı, şöyle ifade ediliyor: “…tarife ve uçak sayısına uygun ekip planlamasının yoğun sezon öncesi yapılması ve yoğun sezonda ekip geçişlerinin operasyonun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve uçuş emniyetine olası olumsuz etkisinin azaltılması…”

Türkiye’de toplam 10 bin 525 uçak pilotu var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun dünkü açıklamasına göre Türkiye’de havayolu taşımacılığı pandemi öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. Buna göre, Haziran’da, 2019 yılı Haziran ayı uçak trafiğinin yüzde 95’ine, 2019 Haziran yolcu trafiğinin ise yüzde 89’una ulaşıldı.

Öte yandan Hava-İş yetkilisi birçok ülkede olduğu gibi şu anda Türkiye’de de pilot ihtiyacı bulunduğuna işaret ederek, “Havayolları açık ilanlarla pilot arıyorlar. Eskiden bir ayda yeterli sayıya ulaşırlardı. Şu anda altı ila yedi aydır açık ilanlar var” dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, 2021 yılsonu itibarıyla Türkiye’de toplam 10 bin 525 uçak pilotu bulunuyor. Yabancı pilotların oranı ise yüzde 4 seviyesinde.