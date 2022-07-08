Tüm ilaçlara yüzde 25 zam

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro/TL kuru yüzde 25’lik artışla 7,86’ya çıktı.

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Türkiye’de ilaç fiyatları için kullanılan avro kuru yılda bir kez şubatta güncelleniyor. Ama bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan geçici kararla bu kur bir kez daha güncellendi.

Güncel avro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor. Bu durum geçen senenin büyük kısmında bazı ilaçların bulunamamasına yol açmıştı.

Güncel avro kuru saat 10:29 itibariyle 17,51 seviyesinde.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye’nin Avrupa’da onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini belirtip fiyat politikasını yeniden düzenlemeye çağırmıştı.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ysa senede bir yerine dört kez güncelleme talep etmişti.