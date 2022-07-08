HDP Danışma Kurulu üyeliğine seçilen Prof. Dr. Şebnem Oğuz istifaya zorlandı

HDP Danışma Kurulu’na seçilen Prof. Dr. Şebnem Oğuz, Başkent Üniversitesi tarafından istifaya zorlandığını duyurdu.

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HDP’nin 5’inci Olağan Kongresi’nde partinin danışma kuruluna seçilen Oğuz, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 10 yıldır çalışıyordu.

Evrensel’in aktardığına göre Oğuz, şunları dedi: “Kongrenin hemen ardından, 4 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinde Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, HDP Danışma Kurulu’nda yer almam nedeniyle mesai bitiminden önce istifa dilekçemi yazmamı istedi. Anayasa’da tanımlı ve hukuki koruma altında olan bu hakkımı kullanmış olmam, üniversite tarafından işimin sonlandırılması gerekçesi oldu. Okula gittiğimde ilişik kesme formum hazırlanmıştı.”

Kısa süre içerisinde emekli olacağını okul yönetimine daha önce duyurduğunu söyleyen profesör şöyle devam etti:

“Kurumla olan gerçek ve dijital bütün bağlarımı iki günde keserek üniversite kimlik kartımı teslim ettim. İlişik kesme işlemleri sırasında kurumun bilişim sistemine yüklediğim materyalleri kendi dijital ortamıma aktarmak için istediğim süre dolmadan ilgili hesaplara erişimim kapandı, bölümün web sitesinden adım çıkarıldı, bölümün sosyal medya hesapları dahi takipçim olmaktan çıkarıldı. Daha önce sözünü verdiğim akademik işleri teker teker iptal etmek zorunda kaldım.

Vermeye zorlandığım dilekçemin hemen ardından fakültede, ‘kendi isteğimle emekli olduğum’ konusunda yazılı açıklama yapılmıştır. Bu açıklama yanlış ve eksiktir. Meclis’te grubu bulunan yasal bir siyasi partinin danışma kuruluna üye olmamın hemen ardından emeklilik nedeniyle istifaya zorlandım. Bu açıklamayı yapma nedenim kişisel bir mağduriyeti dile getirmekten çok, hem kapatma davası açılan bir siyasal partinin yasallığını bir kez daha vurgulamak üzere gösterdiğim dayanışmanın, Anayasal hakkımın ve görevimin, hem de özgür ve demokratik üniversite mücadelesinde vakıf üniversitelerinde yaşanan sorunları ortaya koyma sorumluluğumun bir gereğidir.”