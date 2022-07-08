Kadınları Türkiye’ye gönderip fuhuşa zorlayan Ukraynalı çete çökertildi

Ukraynalı yetkililer, kadınları iş vaadiyle kandırıp fuhuşa zorlayan bir çetenin liderini yakaladı. Çete, kadınları, Macaristan ve Avusturya üzerinden İstanbul’a gönderiyordu.

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Kadınları fuhuşa zorlayan çete, aylarca süren takibin ardından çökertildi. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna’dan Macaristan’a geçen bir kadını durdurarak çete liderinin izini sürdü ve yakaladı.

Yetkililerin açıklamasına göre çete, kadınların yaşadığı maddi zorluklardan yararlanıp onlara prestijli ve yasal bir iş teklif ediyor. Teklifi kabul eden kadınlar Ukrayna sınırından geçip Macaristan’a varıyor. Oradan Avusturya’nın başkenti Viyana ve ardından İstanbul’a gönderiliyor. Türkiye’ye gönderilen kadınlar da burada fuhuşa zorlanıyor.

The Guardian’ın aktardığına göre çete liderinin evinde bir defter bulundu. Defterde, Türkiye’ye gönderilen kadınların gerçek veya takma isimleri, Türkiye’de ne kadar çalıştıkları ve ücretleri yazıyor.

Soruşturmayı yürüten Kiev başsavcısı Oleh Tkalenko, şöyle konuştu: “Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’da birçok kadın maddi sıkıntı çekiyor. Birçoğu işini kaybetti. Özellikle bekar anneler için bu durum çok zor. Kiev’de bir grup erkek, Telegram üzerinden organize olarak böyle bir düzen kurdular. Kadınların zor durumlarından yararlanarak onlara Türkiye’de iş teklif ediyorlardı. Tabii kadınlar, fuhuşa zorlanacaklarını bilmiyorlardı.”

Yetkililer, şu an tam olarak kaç kişinin Türkiye’de fuhuşa zorlandığını bilmiyor. İddiaya göre, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilip fuhuşa zorlanan kadınlar da bulunuyor.

Başsavcı Tkalenko, defterde yazılandan çok daha fazla kişinin fuhuşa zorlandığını ve Türkiye’deki meslektaşlarıyla işbirliği için hazırlandıklarını dile getirdi.