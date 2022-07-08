AKP’li Tayyar’dan ‘uygun zamanda’ seçim çağrısı

AKP’li Şamil Tayyar, seçim süreçlerinde risklere vurgu yaparak “Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek” dedi.

Genel seçime bir seneden az kaldı. Buna rağmen muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini ısrarla söylüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da erken seçimin olmayacağını defalarca söylemişti.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor. Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor. İktidarın yaptığı hamleler de bu düşüşü engelleyemiyor.

Bu durum kamuoyunda ‘sandık’ gündemini sıcak tutuyor. Araştırmalarda vatandaşların seçimin öne alınması beklentisinde olduğu görülüyor.

İktidar kanadından erken seçim çağrısına yorulabilecek ilk mesajsa AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar şunları söyledi: “Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir” dedi.