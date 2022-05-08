Akşam Postası / 8 Mayıs 2022

CHP ‘rahatsız’: İmamoğlu süreci yanlış yönetti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretine davet edilen bazı isimler üzerinden başlayan tartışma dinmek bilmiyor. Gelişmeleri yakından takip eden CHP genel merkez ‘rahatsız’ ama genel eğilim ise şimdilik tartışmaya dahil olmama ve uzamasına yol açmama yönünde.

AKP’li vekiller sahaya inmiş: En çok şikayet hayat pahalılığı ve sığınmacılardan

Hükümete yakın Türkiye gazetesi, ekonomi ve sığınmacılar konusunun ‘AKP’yi zorladığını‘ yazdı.

Çiller, siyasete dönüş için Öz’den koltuğunu istemiş: Ablan olarak başa geçeyim

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski başbakan Tansu Çiller’in siyasete dönüş için kendisinden koltuğunu istediğini açıkladı.

Güldür Güldür’de Nebati’nin skeci yayınlanmadı: Muhalefetten sansür çıkışı

Riskler artarken Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin iyimser yaklaşımı TV’de alay konusu oluyor.

Güldür Güldür Show’un tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin taklit edildiği skecin yayınlanmamasına sosyal medya ve muhalefetten tepki var.

Sığınmacıların dönüşü için hazırlanan plan kabine toplantısında masaya gelecek

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında külliyede gerçekleştirilecek.

Bilim başarılı flörtün ‘sırrını’ çözdü: Kadınlar ve erkekler ne istiyor?

Bilim insanları başarılı flörtün sırrını çözdükleri iddiasında.

Günlük 45 bin vaka sayısının üzerine çıkıldı: Covid-19 Tayvan’da pik yaptı

Covid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 45 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.