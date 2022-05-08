Ahmet Hakan’dan Nagehan Alçı’ya: Alengirli olayların militanlığına soyunmuş gazeteci

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’yı Karadeniz gezisine davet etmesinin ardından gelen tepkileri ‘normal’ olarak niteledi, konuyu Alçı’nın geçmişine bağladı.

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Hakan, bugünkü köşe yazısında durumu şu sözlerle ele aldı: “Bir siyasetçinin farklı siyasi çizgilerden gazetecileri düzenlediği bir etkinliğe davet etmesi, dünyanın en normal işidir. Bu açıdan bakıldığında İmamoğlu, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor. Yakın geçmişte bazı alengirli olayların militanlığına soyunmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi de dünyanın en normal işidir. Bu açıdan bakıldığında da İmamoğlu taraftarları, yerden göğe kadar haklı gibi görünüyor.“

Nagehan Alçı’nın geçmiş yıllarda Fetullah Gülen ve cemaatinin medyadaki önemli savunucularından biri olması günümüzde hala tartışma konusu. Alçı şu an ‘FETÖ’ konusunda tam aksi yönde bir tutum takınırken, 17-25 Aralık sonrası örgüte karşı verilen verilen mücadelenin de bayrak taşıyıcılarından biri olduğunu savunuyor. Ünlü gazeteci ayrıca eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın geçmişte FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz için yaptığı “Heykeli dikilmeli” değerlendirmesi nedeniyle de canlı yayınlarda zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Hakan yazısının devamında ayrıca İmamoğlu’nun gelen tepkilere üst perdeden yanıtlar verdiğini ve süreci iyi yönetemediğini de vurguladı.