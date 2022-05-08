Bilim başarılı flörtün ‘sırrını’ çözdü: Kadınlar ve erkekler ne istiyor?

Bilim insanları başarılı flörtün sırrını çözdükleri iddiasında.

Yeni bir araştırmaya göre kadınlar cömert ve bağlanabilen erkek isterken, erkekler cinselllik yaşayabilecekleri ve şakalarına gülen kadınların peşinde. Mizahsa her iki taraf için de en güçlü silah.

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Araştırmanın yürütüldüğü Norveç Üniversitesi Psikoloji bölümünden Prof. Leif Edward Ottesen Kennair “Neyin en etkili olduğu cinsiyetinize ve flörtün amacının uzun süreli veya kısa ilişki omasına bağlı olarak değişiyor” dedi.

Prof. Kennair Norveç ve ABD’de flört alanında insanların nelerin etkili taktikler olduğun üzerinde çalışan bir araştırma ekibinin parçası.

Flörtü potansiyel partnerleri etkilemek için insanların birbirine yolladığı farklı sinyaller olarak tanımlayan Prof. Kennair “Kadınlar da erkekler de aruzuladıkları partnerin ilgisini çekmek ve cinsel veya romantik bir sonuç almak için flört ediyor” diyor.

Araştrımanın yazarladından ABD’deki Bucknell Üniversitesi psikoloji bölümünden T. Joel Wade’e göre flört sözlü olduğu kadar sözsüz de yapılabilir.

Arkadaşça temaslar işe yaramıyor

Araştırmaya göre flörtten beklentisi sadece kısa süreli bir kaçamak olan kadınların bu potansiyel partnerlerine açık bir şekilde göstermesi gerekiyor. Bu bağlamda sarılmak ya da yanaktan bir öpücük gibi arkadaşça temaslar işe yaramıyor.

Prof. Kennair cinsellik yaşamaya açık olunduğuna dair sinyallerin kısa süreli ilişki arayan kadınlar için en etkilisi olduğunu söylüyor.

Ancak başka bir bağlamda ilişkiler için tamamen farklı bir taktik işe yarıyor.

Uzun ilişki arayan erkekler için

Yazarlarından Prof. Mons Bendixen araştırmanın bulgularına göre cömertlğin ve bağlanmaya istekli olmanın en çok uzun ilişki arayan erkekler için işe yaradığını açıklıyor.

Herkes için etkili silah mizah

Bütün bunlarla birlikte flört arenasında en etkili silah mizah, hemen herkes için belli bir ölçüde işe yarıyor.

Prof. Kennair “İnsanlar mizahın ya da bir insanı güldürebilmenin uzun ilişki arayan erkeklerde en etkili olduğunu düşünüyor. En az etkili olduğu kesim ise tek gecelik ilişki arayan kadınlar. Ancak başkalarının şakasına gülmek her iki cinsiyet için de etkili bir taktik” diyor.

Araştırmaya göre komik olmak etkili olmasının yanı sıra kadınlar için potansiyel partnerlerine komik olduklarını göstermek de önemli.

Araştırmacılar mizahın herkesin flört alet çantasında bulunması gereken bir araç olduğunu vurguluyor ancak flörte bu araçla başlamayı da tavsiye etmiyor.

Gülümseme ve göz teması önemli, ardından daha gelişmiş taktiklerinizi kullanarak bunun üzerine flört yeteneklerinizi inşa edebilirsiniz.

Büyük ölçüde evrensel

Araştırmanın bir başka bulgusu ise ABD ve Norweç’te flörtün büyük oranda aynı olması. Flörtleşme yalnızca vücüt dili, ilk temas gibi daha sınırlı alanlarda kültürel bağlama bağlı.

Prof. Wade’e göre bu da etkili flörtleşmenin büyük ölçüde evrensel olduğuna işaret ediyor. Bir partner bulma motivasyonun kısmen biyolojik olduğu düşünülünce bu sonuç pek de şaşırtıcı değil.

Evolutionary Psychology dergisinde yayınlanan araştırmaya Norveç ve ABD’den yaklaşık 1000 öğrenci katıldı. Araştırma ekbi katılımcıların yaşı, inanç seviyesi, dışadönüklüğü,’ ilişki piyasasında‘ ne kadar çekici olduğu gibi faktörleri de hesaba kattı.

Bireysel farklılıkların kısa süreki ilişkide flört taktikleirnin ne kadar işe yaradığı üzerinde çok az ya da hiç etkisi olmadığını görüldü.