Patates bir yılda yüzde 342 zam yedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son bir yılda gıda ürünleri içinde en çok patatesin fiyatı arttı.

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TÜİK’in fiyat aldığı marketlerde 1 kilogram patatesin fiyatı geçen yılın nisan ayında 1 lira 90 kuruştu. Bu yılın nisan ayında da yine aynı marketlere giden TÜİK, 1 kilogram patatesin fiyatının 8 lira 40 kuruşa satıldığını tespit etti.

Patates birçok markette çok daha yüksek fiyatlara satılmasına rağmen TÜİK’in marketlerinde bile bir yıllık artış oranı yüzde 342.1 olarak hesaplandı.

TÜİK hesaplarıyla yıl başından bu yana patates fiyatlarına ise yüzde 66.3 oranında zam geldi.

Patatesin ardından en çok zamlanan gıda ürünüyse patlıcan. Geçen yıl nisanda 5 lira 78 kuruşa satılan patlıcanın fiyatı TÜİK marketlerinde yüzde 267 zamlanarak bu yılın nisanında 21 lira 21 kuruşa çıktı.

Zam listesinin üst sıralarında yer alan diğer ürünlerse soğan, domates, kıvırcık, dolmalık biber, salatalık, tavuk eti, nohut, yumurta, şeker, un, makarna, mercimek, ekmek ve bulgur.