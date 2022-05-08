Günlük 45 bin vaka sayısının üzerine çıkıldı: Covid-19 Tayvan’da pik yaptı

Covid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 45 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor. Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada’da günlük vaka sayısının üç ila 5 günlük aralıklarla ikiye katlandığı gözleniyor.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong’da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan’da son 24 saatte yerel kaynaklı 46 bin 377, dış kaynaklı 159 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 11 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, önceki güne kıyasla 10 binden fazla artış gösterdi. Ada’da 6 Mayıs’ta 36 bin 168 yeni vaka kaydedilmişti.

Tayvan’da bugüne kadar 357 bin 271 vaka görüldü, virüs nedeniyle 919 kişi hayatını kaybetti.