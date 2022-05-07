Son 24 saat: 11 can kaybı, 1661 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1.661 yeni vaka görülürken, 11 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 102 bin 242 test yapıldı.
Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 1.843.
Yaramazlara biraz batar!
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