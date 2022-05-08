Sığınmacıların dönüşü için hazırlanan plan kabine toplantısında masaya gelecek

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında külliyede gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

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NTV’nin aktardığına göre kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli sığınmacı için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Hükümete yakın Sabah gazetesi daha önce AKP’nin iki aşamalı bir dönüş planı üzerinde çalıştığını yazmıştı. Plan çerçevesinde önce Suriyelilere yeni yerleşim yerleri kurulacak, ardından yoğun olarak yaşadıkları illerden başlayarak geri dönüşleri teşvik edilecek.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta resmi enflasyonun yüzde 69,97 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamanda son 20 yılın zirvesi.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.