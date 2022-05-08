Çiller, siyasete dönüş için Öz’den koltuğunu istemiş: Ablan olarak başa geçeyim

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, eski başbakan Tansu Çiller’in siyasete dönüş için kendisinden koltuğunu istediğini açıkladı.

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Cumhuriyet’e konuşan Öz’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi.”

Öz, ayrıca Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AKP ile yakınlığını tasvip etmediğini ekledi.