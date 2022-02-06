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Yaramazlara biraz batar!

Çiller ‘Parti kuracak’ iddiasını yalanladı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in avukatı Dilek Özaşık, Çiller’in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AKP’nin parti kurmak için eski başbakan Tansu Çiller’i görevlendirdiğini söylemişti. Çiller’in, ‘görevlendirilme amacı’nın ‘AKP’den oy koparan İYİ Parti’nin oylarını kırmaya çalışmak’ olduğunu ifade etmişti.


Çiller’in avukatı Özaşık’tan konuyla ilgili yazılı açıklama geldi: “Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller’in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

İYİ Partili Aydın: Tansu Çiller, parti kurmak için görevlendirildi

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