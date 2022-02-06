İYİ Partili Aydın: Tansu Çiller, parti kurmak için görevlendirildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AKP’nin parti kurmak için eski başbakan Tansu Çiller’i görevlendirdiğini söyledi.

Doğru Yol Partili (DYP) Çiller, 1993-1996 yıllarında başbakanlık yaparken; dışişleri bakanlığı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevinde de bulundu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Aydın, Çiller’in parti kurma hazırlığında olduğuna dair iddianın hatırlatılması üzerine, böyle bir partiyi kurmak istediklerini ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İYİ Partili yönetici, yeni partinin görev alanı ve tek hedefinin sadece İYİ Parti olduğunu öne sürerek Çiller’in ‘AKP’den oy koparan İYİ Parti’nin oylarını kırmaya çalışmak için’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirildiğini ifade etti.

Aydın, “İYİ Parti’nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kârdır” anlayışıyla iktidar tarafından desteklendiğini savunduğu Çiller için “Maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisi” ifadesini kullandı.

İYİ Partili yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir. Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97’sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur. Şu anda siyasi alanda boşluk yok, Tansu Çiller’in de itibarı yok, ciddiye alan da yok. Biz de parti olarak ciddiye almıyoruz. Ben bu konuyu takip ediyorum, gördüğüm kadarıyla; sıfır diyecektim ama iyi bir rakam olur, ekside. O şu anda Recep Tayyip Erdoğan’ın emir eri pozisyonunda biridir, siyasal görevi Tayyip Erdoğan’ın verdiği görevdir. Benim tavsiyem; boşuna bu işlerle uğraşmasın, evine gitsin, evinde otursun, onun Türkiye’de artık yapacağı bir şey de kalmamıştır. Böyle ısmarlama kişilerin cumhurbaşkanından destek alarak siyaset yapmalarına payanda olacak insan sayısı kalmadı, oradan bir parti çıkmaz, konuşmaya bile gerek yok.”