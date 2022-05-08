Alçı’dan ‘saldırganlara kötü haber’: Erdoğan’a faydalı bir buhran geçiriyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunu izleyen gazeteciler arasında yer almasıyla tepki çeken Habertürk yazarı Nagehan Alçı eleştirilere yanıt verdi.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu’nun Karadeniz turunda bazı gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden olmuşu. Fotoğraf karesinde yer alan gazeteciler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı ve Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce yer almıştı.

(İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazetecilerle ilgili gelen tepkiye “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz” demişti. Alçı özelinde ise eleştirilere ise “Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz” şeklinde yanıtını vermişti.

İmamoğlu ise önce tepkileri “Vız gelir tırıs gider” sözleriyle karşılamış daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı: Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, ‘Oy vermem’ denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum altını çizeyim.”

Ayrıca hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak’ olduğunu söylemişti.

Nagehan Alçı bugünkü köşesinde son dört günde yaşananlara inanmak güç olduğunu vurgulayarak “Ben bir davete icabet ettim. Bir fotoğraf çekildi, o fotoğrafın içinde oldum. Sırf bu yüzden yediğim hakaret ve aldığım tehdit mesajlarının sınırı yok” ifadelerini kullandı.

‘Loser hale düştüler’

‘Toplumsal delirme hali yaşandığını’ ifade eden Alçı şöyle devam etti: “31 Mart 2019’da Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş bir seçmen değilim ama demokrat bir yazar olduğum için o dönem seçim iptal sürecine karşı çıktım, İmamoğlu’na yapılan haksızlığa itiraz ettim.”

Tepki gösterenlere kızamadığını belirten Alçı “Çünkü bu bahsettiğim çıldırmış arkadaşlar o kadar ‘loser‘ hale düştüler ki ruh sağlıklarını tamamen kaybettiler. Onları da anlamaya çalışıyorum” ifdelerini kullandı.

‘İstenirse dava mahkumiyetle sonuçlanır’

İmamoğluna fotoğraf üzerinden ‘çılgınca saldıran ve kendini muhalif zannedenlere‘ iki kötü haberi olduğunu ifade eden Alçı yazısını şöyle sürdürdü: “İlkini bugün ikincisini bir sonraki yazıda anlatacağım. Birincisi şunu tespit edelim… Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler. Hepsinin de zihinleri bir şekilde Devlet’in kontrolünde. Korku ya da başka sebeple. Sonuçta böyleler. İçlerinde geçmişte İmamoğlu’na samimi destek olanlar da vardır ama siyasal ideolojileri ya da korkaklıkları yüzünden istemeseler bile şu an bunlar zihinsel manada Devlet’in hizmetkarları. Ekrem İmamoğlu’na bu şekilde saldırarak Devlet nezdinde konfor alanlarını genişletiyorlar. Kendilerini garanti altına alıyorlar. Ortada tam bir sahtekarlık var. Somut örnek vereyim. Bundan daha iki hafta önce Ekrem İmamoğlu’na hapis istemiyle dava açıldı. Bugünkü Türkiye’de istenirse bu dava hemen mahkumiyet ile sonuçlanır. Yargıtay da anında onar. Yani o durumda Ekrem Bey aday falan olamaz. Bunu yapmak zor mu? Hayır 2022 itibariyle hiç de değil. Sadece karar verilip düğmeye basılması yeterli…

Peki bu hapis istemiyle dava benimle olan fotoğrafın yüzde 1’i hatta binde 1’i kadar konuşuldu mu? Sosyal medyada gündem oldu mu?

Hayır, bu mevzu hiç konuşulmadı ve gündem olmadı çünkü korkuyorlar…

İşte bu kişiler şimdi de utanmadan Ekrem İmamoğlu’na üstünlük taslamaya kalkıyorlar.

Dolayısıyla bu ‘celebrity‘ ve gazeteci saldırganlar başta olmak üzere hepsi birden aslında hiç sevmedikleri Recep Tayyip Erdoğan’a son derece faydalı olacak bir buhran geçiriyorlar. Tayyip Bey başta olmak üzere tüm Devlet erkanı bu akılsızlık tablosuna bıyık altından gülüyordur. Türkiye’nin durumu bu maalesef.”