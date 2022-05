Akşener: El hak başbakan Meral olacaktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurttaşların ‘başbakan Meral’ sloganlarına “Bu salonu şereflendiren her bir kardeşim ‘başbakan Meral’ diyorsa el hak başbakan Meral olacaktır” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Akşener, partisinin Ankara başkanlığı tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde konuştu.

Konuşmasına annelerin Anneler Gününü kutlayarak başlayan Akşener, İYİ Parti’nin Türkiye siyasetinde ‘önemli bir noktada olduğunu’ söyledi. Bu sırada salondakiler ‘başbakan Meral’ diye slogan atmaya başladı.

Sloganları es geçmeyen İYİ Parti lideri, şunları dedi: “Birilerini kalpten götüreceksiniz arkadaşlar. Sinirlerini bozmayın insanların. Siz bunu diyorsanız, bu salonu şereflendiren her bir kardeşim ‘Başbakan Meral’ diyorsa el hak Başbakan Meral olacaktır. Atatürk’ümüzün güzel bir sözü var; ‘Hiçbir milletin kadını Anadolu kadını kadar vatanı için, milleti için eziyet çekip, irade ortaya koymamıştır. Biz onlara her şeyi borçluyuz.’ Dolayısıyla bugün burada sizler adına bir kadın olarak, sizin huzurunuzda geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizin iradesini ortaya koyan tüm kadınlarımızı en kalpten dileklerimle, saygılarımla selamlıyorum.”

Salondaki İYİ Partili kadınlara seslenen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz olmasaydınız, sizler irade göstermeseydiniz, bugün burada biz olmazdık. Bugün Meclis’te grubu bulunan, kurulur kurulmaz seçime sokulmak istenilmeyen, buna rağmen büyük bir irade ile seçime giren büyük bir siyasi partinin mensupları olarak burada olmazdık. Gözlerimizi kapatalım. Sizler olmasaydınız, sizler eşlerinize, sizler evlatlarınıza ‘Yürü arkandayım’ demeseydiniz. Sizler bizzat bu hareketin içinde olmasaydınız, Türkiye nasıl bir yerde olurdu bir düşünün. Bugün Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı adayı olacağına inanıyorsa, bugün Türkiye her türlü zorluğa rağmen, her türlü yanlışlığa, her türlü iftiraya rağmen dimdik yürüyorsa ve yandaş kayırmalarına rağmen umutla geleceğe yürüyorsa, İYİ Parti’nin kuruluşuna, İYİ Parti’nin kadınlarına, İYİ Parti’nin gençlerine, İYİ Parti’nin yaş almışlarına borçludur.”