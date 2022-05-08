HDP’li Buldan: ‘Seni duvara çivilerim’ 90’ların zihniyetine sahip iktidarın sözüdür

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir polis amirinin HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’a “Seni çivilerim” demesine tepki gösterdi: “90’larda asit kuyularında insanların yakılmasının emrini verenlerin zihniyetile aynıdır, faili meçhullerin emirlerini veren zihniyetle aynıdır.”

Fotoğraf: HDP

Partisinin Bursa’daki kongresinde konuşan Buldan’ın gündeminde HDP’ye baskılar ve iktidarın politikaları vardı.

Buldan, ‘partilerinin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, onurlu bir yaşam duruşu olduğunu’ söyledi. HDP lideri ‘AKP ve MHP’nin baskılarının temelinde de partilerinin bu duruşunun olduğunu’ savundu.

‘Yatıyorlar, kalkıyorlar bizimle uğraşıyorlar‘

Buldan konuşmasının devamında üç gün önce HDP Genel Merkezi’nin ablukaya alınmasına da değindi.

Diyarbakır’dan gelen ve çocuklarının kaçırıldığını iddia eden üç kişinin HDP önüne çelenk koymak istediği sırada bir polisin HDP’li Başaran’a “Seni çivilerim” dediğini hatırlatan Buldan, şunları söyledi:

“Yatıyorlar, kalkıyorlar bizimle uğraşıyorlar. Provokatörleri parti binalarımızın önüne göndermekten geri durmuyorlar. Bir polisin seçilmiş bir halk iradesine, milyonların temsilcisine ‘‘Seni duvarı çivilerim’’ demesi, yenilip yutulacak bir laf değildir. Bunu söyleyenin kimden emir aldığını ve kimin talimatıyla oraya geldiğini de çok iyi biliyoruz. ‘Seni duvara çivilerim’ 90’ların zihniyetine sahip olan iktidarın sözüdür. 90’larda asit kuyularında insanların yakılmasının emrini verenlerin zihniyeti ile aynıdır, faili meçhullerin emirlerini veren zihniyet ile aynıdır. Ancak o zaman da direnen bir halk vardı, şimdi de ölüme direnen bir halk var karşınızda.”

Buldan konuşmasının devamında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmediğini ve yeni bir yasak getirildiğini söyledi: “Tecrit içinde tecridin yaşandığı, insanların cezaevlerinde hak ihlalleriyle karşılaştığı, tabutların çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Bugün İmralı Cezaevi’nde görüş olmadığı halde dün avukatlara tekrardan Sayın Öcalan’la altı aylık görüşme yasağı getirildi. Zaten bir görüşme yok. Ne aile ne de avukat görüşü var ama bir kez daha görüş yasağı verildiğini öğrendik. Kendi yasalarını bile uygulamayan bir ülke haline geldi Türkiye.”