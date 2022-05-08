CHP ‘rahatsız’: İmamoğlu süreci yanlış yönetti

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz ziyaretine davet edilen bazı isimler üzerinden başlayan tartışma dinmek bilmiyor. Gelişmeleri yakından takip eden CHP genel merkez ‘rahatsız’ ama genel eğilim ise şimdilik tartışmaya dahil olmama ve uzamasına yol açmama yönünde.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu’nun Karadeniz yolunda zamanında Fethullah Gülen’in, ‘Kabataş yalanı’nın ve iktidarın birçok icraatının hararetli savunucularından Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski basın danışmanı Akif Beki ve Hürriyet gazetesinin iktidar yanlısı bir çizgiye çekilmesi sürecinde yayın yönetmenliği yapmış Ertuğrul Özkök’le çekilmiş fotoğrafı servis edilir edilmez özellikle sosyal medyada yoğun biçimde eleştirildi. Karşılık olarak sözcüsü Murat Ongun’un “Topu topu 200-300 kişi… Önemsemiyoruz… Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor… Hande Fırat’ı da davet ettik…” ve bizzat İmamoğlu’nun “Vız gelir tırıs gider… Akıllı olun” gibi ‘kibir kokan’ ifadeler kullanması eleştirileri daha da artırdı. İmamoğlu’nun sadece “Vız gelir tırıs gider” ifadesinden ötürü ‘özür‘ dilemesi de eleştiri konusu edildi.

CHP sessiz kaldı

Tüm bunlar olup biterken CHP yönetiminin ilk günden itibaren sessizliği dikkat çekti. İstanbul teşkilatı yorum yapmamayı tercih ederken, sadece ‘etkin konumdaki bir CHP’li’, o da ismini saklı tutarak İmamoğlu’nu eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir” dediği tweeti dışında genel merkezden de bir açıklama gelmedi.

Genel merkez isimlerden bihabermiş

Diken’in edindiği bilgiye göre İmamoğlu, Karadeniz ziyareti öncesi Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi. Ancak geziye davet edilen isimler İmamoğlu ve ekibi tarafından belirlendi; genel merkeze bilgi verilmedi.

O sözü rahatsızlık yaratmış: İmamoğlu süreci yanlış yönetti

CHP’nin etkin isimlerinin aktardığına göre Kılıçdaroğlu ilk andan itibaren olup biterleri yakından takip ediyor, ancak doğrudan tartışmaya dahil olmamayı tercih ediyor.

CHP liderinin kurmaylarından biri, genel merkezin, İmamoğlu’nun, “Vız gelir tırıs gider” ifadesinden rahatsızlık duyduğunu gizlemedi. Kurmaya göre İmamoğlu süreci yanlış yönetti ve tartışmaları sakince izleyerek yorum yapmak yerine ani çıkışlarda bulundu.

CHP’li isim, “Seçmen bizi eleştiriyorsa bu beklentidendir. AKP döneminde büyük zarar gören gazeteciler itiraz ediyorsa onları anlamak gerekir. Ne topluma ne de gazetecilere deja vu hissi vermemek gerekir” dedi.

İmamoğlu’nun özrünün önemli olduğunun da altını çizen CHP kurmayı, Türkiye’de çok sayıda sorun varken bu tartışmanın uzamasının gereksiz olduğunu da vurguladı.

‘Öğretici olacaktır’

CHP’li belediyeler için ‘İktidarımızın Türkiye’sinin bir ön sunumu’ ifadesini kullanan bir diğer parti kurmayı, İmamoğlu’nu iyi niyetli olarak görse de sözlerinin ‘sert’ olduğu düşüncesinde. İmamoğlu’nun uzun bir siyasi hayatının olacağına inandığını belirten CHP kurmayı, “Siyaset sakinlik ve dinleme işi, ileride çok daha ağır eleştirilere de maruz kalabilir. İnanıyorum ki bugünkü eleştirilen tavrı kendisi için de öğretici olacaktır” dedi.

CHP’li bir vekil de Karadeniz ziyaretine davet edilen ‘bazı isimlerin’ kendisini de rahatsız ettiğini belirtmekten geri kalmadı.

Fikrini sorduğumuz partililerden bazıları yorum yapmamayı tercih ederken, Kılıçdaroğlu’nun görüşünün -açıklaması durumunda- tüm parti için geçerli olacağını söylemekle yetindi.

Adaylık şansını yitirdi mi?

Medyada, ‘İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını istediği, ancak son çıkışlarıyla bu şansı kaybettiği’ de konuşuluyor.

CHP’li bir isim, “Adaylık niyetinin olup olmadığı İmamoğlu’na sorulmalı” derken, bir ‘ama’ ekledi: “Altı liderin oturduğu masa adaya karar verecektir, bu lidere de kendini dayatmak CHP’li hiç kimsenin aklından geçmez.”

“Ya dayatan çıkarsa?” sorumuza ise şu yanıtı verdi CHP’li isim: “Kazanmak dönüşüm için önemli. Kendisi dayatan kişi dönüşüm mü yaratacak? Liderler ilkeleri belirledi, zaten dayatmacı biri varken ikincisini bu millet kaldıramaz.”