CHP lideri seçimi hatırlattı: Maratonun son 100 metresindeyiz, kazanıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan seçimi hatırlatarak “Maratonun son 100 metresindeyiz ve kazanıyoruz” ifadesini kullandı.
Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP lideri, Ramazan Bayramı’nın dahi karamsar geçirildiğini, gülümsemeyi unuttuklarını, halkın yorgun olduğunu kaydetti.
Kılıçdaroğlu, en büyük hırsızlığa ‘yaşam enerjisinin çalınarak’ imza atıldığını belirtti.
CHP lideri şöyle devam etti: “Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın.”
Cumhurbaşkanı seçimi 18 Haziran 2023’te yapılacak.