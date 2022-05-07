‘Vız gelir tırıs gider’ diyen İmamoğlu’nun ‘özrü’ Twitter’a yetmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’a sosyal medyada tepkiler dur durak bilmiyor.
İBB başkanının Karadeniz turunda Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Akif Beki gibi gazetecilerle verdiği fotoğraf sonrası başlayan taşlamalar, Ongun’un bu eleştirileri önemsemediklerini söylemesiyle artmış, ardından İmamoğlu’nun tepkileri “Vız gelir tırıs gider” sözleriyle karşılaması bardağı taşıran son damla olmuştu.
Her ne kadar İmamoğlu bugün çıkıp özür dilese de, kullandığı ifadeler başka eleştirilere neden oldu. Twitter kullanıcıları süreci en hafif tabirle ‘iletişim faciası’ olarak adlandırdı.
İBB’nin bir etkinliğinde konuşan İmamoğlu, eleştiriler nedeniyle kalbinin kırıldığını belirtip, sözleri nedeniyle şöyle özür dilemişti: “Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, ‘Oy vermem’ denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum altını çizeyim.”
İmamoğlu’nun bu çıkışı sonrası Twitter’daki bazı paylaşımlar şöyle:
Ne olmuştu?
İBB başkanı, geçen hafta çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak, toplu fotoğraf vermişti.
Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.
Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.
Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.
İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak’ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.