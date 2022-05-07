‘Vız gelir tırıs gider’ diyen İmamoğlu’nun ‘özrü’ Twitter’a yetmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’a sosyal medyada tepkiler dur durak bilmiyor.

Fotoğraf: Twitter

İBB başkanının Karadeniz turunda Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök ve Akif Beki gibi gazetecilerle verdiği fotoğraf sonrası başlayan taşlamalar, Ongun’un bu eleştirileri önemsemediklerini söylemesiyle artmış, ardından İmamoğlu’nun tepkileri “Vız gelir tırıs gider” sözleriyle karşılaması bardağı taşıran son damla olmuştu.

Her ne kadar İmamoğlu bugün çıkıp özür dilese de, kullandığı ifadeler başka eleştirilere neden oldu. Twitter kullanıcıları süreci en hafif tabirle ‘iletişim faciası’ olarak adlandırdı.

İBB’nin bir etkinliğinde konuşan İmamoğlu, eleştiriler nedeniyle kalbinin kırıldığını belirtip, sözleri nedeniyle şöyle özür dilemişti: “Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan, tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, ‘Oy vermem’ denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum altını çizeyim.”

İmamoğlu’nun bu çıkışı sonrası Twitter’daki bazı paylaşımlar şöyle:

İşini, evini, ülkesini o fotoğraftaki hanımefendinin şürekası yüzünden kaybetmiş biri olarak söyleyeyim; o fotoğrafa ve sonrasındaki hoyrat açıklamalara derinden kırıldım. @ekrem_imamoglu ‘nun bu hatayı sakince düzelteceğini düşünmek istiyorum. Çünkü bir ülke kaybediliyor. — Ece Temelkuran (@ETemelkuran) May 7, 2022

Hepinizi hatalı olduğunuz bir şey için samimiyetle özür dileme challenge’ına davet ediyorum. — Vedat Milor (@vedatmilor) May 7, 2022

Biz 200-300 kişinin tavsiyesini dinleyerek “vız gelir, tırıs gider” için özür dilemen güzel @ekrem_imamoglu



Bundan sonraki hamle de Nagehan’gilleri otobüsten indirmek ve bir daha hiç almamak olursa bu özür ancak o zaman samimi ve anlamlı olur. — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) May 7, 2022

İmamoğlu ve Ongun'un üslubu eleştirileri sonuna kadar hak ediyor lakin ayrıca geziye katılacak gazetecileri seçiyor olmasını atlıyoruz. Habertürk'ü davet etse, onlar Nagehan Alçı'yı yollasa başka bir şey ama öyle değil (burası onemli!). Biz de ilkeleri değil isimleri konuşuyoruz — Ceren Sozeri (@cerensozeri) May 7, 2022

Ekrem Başkan #vızgelirtırısgider cümlesi için özür diledi…

ama Fotoğraf Karesi'ni halen daha savunuyor…

Bizler, Nagehan/Ertuğrul/Akif/Hande ve benzerlerine

kendimizi anlatmaya çalışmıyoruz…

Saray Tetikçiliği yapanlar Adil Yargılansın diye bekliyoruzpic.twitter.com/s6nIugroiz — Riviera Santana #NoJusticeNoPeace 🐘 🇺🇦 (@Riviera_Santana) May 7, 2022

İlk gün çıkıp,"biz her fikirden gazeteciyle bir araya gelemeye çalıştık, ama şimdi daha net görüyorum ki, bazı kişilerin toplumun gözündeki yeri mesleklerinin önüne geçmiş durumda.Bir yol kazası olarak, bakıyorum ve o fotograf karesiyle incittigim herkesten özür diliyorum" dese. — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 7, 2022

Tam bir iletişim faciası:

-Yanlış fotoğraf

-Eleştirenleri “200-300 kişi” diye küçümseme

-“Vız gelir” edası

-Parmak sallama

-“Akıllı ol” uyarısı

-“Başkasının değirmenine su taşıyorsunuz”aşağılaması

-Hatayı anlayınca “Hepimize rehabilitasyon lazım” savunması

-Ve özür.#İmamoğlu https://t.co/xJHRjL1wgl — Can Dündar (@candundaradasi) May 7, 2022

İmamoğlu 'sadece vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diliyorum demiş, sonra da 'linç edildim' vs diyerek mağdur olduğunu iddia etmiş. 'Kişiliğim asla değişmez' diye eklemiş.



Kesin bilgi: İmamoğlu özür dilemeyi de bilmiyor neden özür dilemesi gerektiğini de anlamamış. Fena. — Ilhan Tanir (@WasHatti) May 7, 2022

Sn. İmamoğlu özür dilerken bile kibrinden vazgeçmiyor. Sadece, vız gelir tırıs gider, sözünden dolayı değil Nagehan meselesinden ötürü de özür dilemeniz gerekmiyor mu? — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) May 7, 2022

Kendine oy verenlerle kavga, Fenerbahçe ile kavga, Koç grubu ile kavga, yarım yamalak bir özür…

Siyasi bir intiharı canlı izliyoruz.

Kara Cumartesi! — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) May 7, 2022

Ne olmuştu?

İBB başkanı, geçen hafta çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak, toplu fotoğraf vermişti.

Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.

İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak’ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.