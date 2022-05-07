İmamoğlu’na CHP içinden ilk eleştiri: Öngörü ve uyarılar bir bir haklı çıkıyor

CANAN COŞKUN

CHP’de etkin konumda bulunan bir siyasetçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisine iktidara yakın gazetecileri de götürmesi ve sorasındaki sözlerini Diken’e değerlendirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen siyasetçi, İmamoğlu’yla ilgili öngörü ve uyarıların bir bir haklı çıktığını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

CHP’li siyasetçi şu ifadeleri kullandı: “Bu yaşananların hepsini öngördüm. Daha da yaşanacaklarla ilgili öngörülerim var. Siyaset bir sektör olarak görülmemeli. Bazıları siyaseti bir sektör olarak görüyor. Bunun sancılarını AKP’de yaşadık, CHP’de de yaşamamamız gerekiyor. Bir yatırım alanı değildir siyaset. ‘Kim kazanırsa kazansın, biz kazanalım’ mantığıyla ülkeyi kaybediyoruz. Belli bir yapı var böyle. Bu yapı bütün partileri ele geçirmiş durumda. Bunlar her partide maalesef varlar. İktidarları sarsılmıyor kim gelirse gelsin ama kaybeden Türkiye oluyor.“

Ne olmuştu?

İmamoğlu, geçen hafta çıktığı Karadeniz gezisinde daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde görülen ve onunla özdeşleşen bir davranışı da sergileyip bazı gazetecileri yanına alarak toplu fotoğraf vermişti.

Bu isimler arasında 2005-2009 yıllarında Erdoğan’ın danışmanlığını yapmış Akif Beki, iktidara desteği ve ’Kabataş yalancılığı’yla da bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

Fotoğrafın sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir” demişti.

Ongun’un bu açıklaması tepkileri daha da alevlendirmiş, başta gazeteciler ve sanatçılar olmak üzere kullanıcılar sosyal medyada sitem etmişti.

İmamoğlu, hükümete yakın gazetecileri otobüsüne çağırmasının amacının ‘merkez medyaya ulaşmak‘ olduğunu söylemiş, “Ben, ilk yurt içinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi’yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi genel başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın” demişti.

İmamoğlu, kendisine tepki gösterenlere “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. (…) Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” diye seslenmişti.

İmamoğlu, bu sözlerinin ardından tepkilerin daha da büyümesi nedeniyle sadece “Vız gelir tırıs gider” sözü için özür dileyip “Onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım” ifadesini kullanmıştı.