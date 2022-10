Akşam Postası / 8 Ekim 2022

Erdoğan: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” dedi.

Bahçeli, ‘başörtüsü’ polemiğinde Erdoğan’ı tekrarladı: Yeni anayasaya ihtiyaç var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘başörtüsü konusunun çözüldüğünü ama tartışmayı bitirmek için yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu’ söyledi.

Rusya’yı Kırım’a bağlayan köprüde patlama: Üç ölü

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde seyir halindeki kamyonda patlama meydana geldi, üç kişi öldü.

Şenyaşar ailesini ziyaret eden HDP sözcüsü: Fail şu an Meclis’te AKP saflarında oturuyor

Şanlıurfa’da ‘Adalet Nöbeti’ni sürdüren Şenyaşar ailesini ziyaret eden HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, “Katliamın baş faili şu an Meclis’te AKP saflarında oturuyor. Polisler aileyi gözaltına alacağına, vekilden, katillerden hesap sorsun” dedi.

İmamoğlu: Farklı şehirlerde konutlar yapacağız

İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021’de temeli atılan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri için kura çekildi. İmamoğlu çekiliş öncesi konuştu.

KKTC’li vekil Derya: Biz kardeşlerimizden ‘düşman’ ve ‘hain’ icat edenlerden değiliz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in hedef aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, “Biz kardeşlerimizden ‘düşman’ ve ‘hain’ icat edenlerden değiliz” dedi.

Akbank’tan tekrar eden harcamalarla ilgili açıklama: Aksaklık kısa sürede giderilecek

Akbank, müşterilerinin hesaplarında harcamalarının iki kez gözükmesinin ‘teknik aksaklık’ olduğunu bildirerek üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Fransa’dan İran’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi bir an önce terk edin’ çağrısı

Fransa, İran’da gözaltına alınan iki vatandaşının ‘ajan olduklarını itiraf ettikleri’ görüntülerin yayımlamasından sonra İran’da bulunan vatandaşlarının keyfi gözaltı ve alıkonulma riskine karşın ülkeden en kısa sürede ayrılmasını istedi.

Latife Tekin: Türkiye’de okul karşıtı bir hareketin olmaması canımı çok sıkıyor

Yazar Latife Tekin, Armağan Çağlayan’ın Youtube’daki programında okul karşıtı olduğunu belirterek, yoksul insanların üniversite ve diploma meselesiyle tuzağa düşürüldüğünü ve ceplerinin boşaltıldığını söyledi.

Tiyatro Kooperatifi’nden baskı ve yasaklamalara tepki: Kabul edilemez

Tiyatro Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada son dönemde kültür-sanat alanında artan baskı ve yasaklara tepki göstererek, “Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeden tüm sanat dallarının özgür ve adil bir ortamda icra edilmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Kimin Umrunda: Kadınların yaşadığı şiddet ve tacizi anlatan rap klibi gündeme oturdu

Rap sanatçısı İmpala’nın (Özgür Özzeytin), Türkiye’deki kadınların yaşadığı şiddet, taciz ve korkuyu anlattığı yeni teklisi ‘KİMİN UMRUNDA?’nın klibi gündeme oturdu.

DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’nın, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğunu açıkladı.