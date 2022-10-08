Soylu ‘talimatı’nı yineledi: Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın” dedi.

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AKP Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

İHA’nın haberine göre Soylu’nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* 15 Temmuz öncesi Türkiye’de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadardır? 116 bin kişiyi içeri tıktık.

* Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye’nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını karın, ayaklarını kırın.

* Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika’nın ve Avrupa’nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz.