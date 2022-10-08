Avrupa Konseyi’nden ‘sansür yasası’na tepki: İfade özgürlüğüne engel 

Avrupa Konseyi, ‘dezenformasyon yasasının’ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğüne ‘engel’ teşkil ettiğini açıkladı.

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Muhalefetin ‘sansür yasası’ diyerek eleştirdiği ‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nın birçok maddesi TBMM’de kabul edildi. Düzenlemeye bir tepki de Avrupa Konseyi’nden geldi.

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerinin anayasa ve yasalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) ve Konsey’in ilkelerine uygun olup olmadığını denetlemekle hükümlü Venedik Komisyonu, konuyla ilgili ‘acil görüş’ metni yayınladı.

Seçime dikkat çekildi

Euronews Türkçe’nin haberine göre metinde seçim öncesi düzenlemenin potansiyel sonuçları nedeniyle ‘endişe’ belirtildi. ‘Oto sansür’ endişesinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye’deki yasaların dezenformasyonla mücadele için yeterli olduğu vurgulandı.

‘İfade özgürlüğü üzerinde olası keyfi kısıtlamalar’ içeren bir tasarının kabul edilmesi için ‘acil bir toplumsal ihtiyaç’ bulunmadığı belirtilen açıklamada düzenlemenin AİHS’in ‘ifade özgürlüğü’ maddesine aykırı olduğu vurgulandı.

Dezenformasyon yasasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine yönelik görüş, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde Venedik Komisyonu’nun bir sonraki genel oturumuna sunulacak.