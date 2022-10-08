KKTC’li vekil Derya: Biz kardeşlerimizden ‘düşman’ ve ‘hain’ icat edenlerden değiliz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in hedef aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, “Biz kardeşlerimizden ‘düşman’ ve ‘hain’ icat edenlerden değiliz” dedi.

Görsel: Twitter

Derya’nın KKTC Meclisi’nde 4 Ekim’deki ‘İrade Gasbı ve Parya Siyaset’ başlıklı konuşması sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye için “Sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer” diyen Derya, ‘hükümetin seçime giderken savaş tehdidini artırdığını’ söyleyerek “‘KKTC’yi tanıyın’ demiş sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen” demişti.

Bunun ardından AKP’li Çelik, Twitter’dan Derya’yı şöyle hedef almıştı: “Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir.”

CTP’li vekil bugünkü Twitter paylaşımında şunları söyledi: “Biz kardeşlerimizden ‘düşman’ ve ‘hain’ icat edenlerden değiliz. O yüzden nefret diline karşı sevgi dilini kullanmaya, savaşa karşı barış talebini yükseltmeye, otokrasiye karşı demokrasiyi, eşitliği ve laikliği savunmaya devam edeceğiz.

Devletlerin itibarının saraylar ve külliyeler ile değil, temel insan haklarını ve sosyal adaleti sağlamaktan geçtiğini söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Kendi ülkesinde insan onuruna yaraşır bir yaşam için ses veren herkes sesimiz, toplumsal iradesine sahip çıkan her yürek yüreğimizdir.”

Ne demişti?

CTP’li vekil, gündem olan konuşmasında şunları demişti:

“Türkiye’de bir müzisyen istek parça çalmadığı için öldürüldü. Çocuk istismarı yüzde 1500 oldu. Sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu, bazen Yunanistan olur. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever, Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor, ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist hareketin kendisine karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz.

İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. ‘KKTC’yi tanıyın’ demiş sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, parlamento olduğunu, kurumları olduğunu lütfen kendileri tanısınlar. Siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biat kültürü içerisinde birilerine teşekkür etmek ve siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz.”

KKTC’ye ‘yavru külliye’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 Temmuz 2021’de KKTC Meclisi’nde ‘müjde’ olarak açıkladığı ‘cumhurbaşkanlığı külliyesi inşası‘ adayı karıştırdı.

Lefkoşa’da başlayan inşaat sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri tarafından protesto ediliyor.

Ülkenin ‘doğru düzgün cumhurbaşkanlığı binası ya da meclis binası bulunmadığını’ öne süren Erdoğan, şunları demişti: “Bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki bina malum bu İngilizlere ait bir gecekondu. Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kıbrıs Türklerine ait devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım.“