AKP sözcüsü, fikirlerini beğenmediği KKTC’li vekile ‘PKK sentezi’ dedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meclisinde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya’ya’nın Türkiye hükümeti eleştirilerini şöyle hedef aldı: “Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir.”

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Derya’nın KKTC Meslisi’nde 4 Ekim’deki ‘İrade Gasbı ve Parya Siyaset’ başlıklı konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye için “Sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer” diyen Derya, ‘hükümetin seçime giderken savaş tehdidini artırdığını’ söyleyerek şunları dedi:

“Türkiye’de bir müzisyen istek parça çalmadığı için öldürüldü. Çocuk istismarı yüzde 1500 oldu. Sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu, bazen Yunanistan olur. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever, Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor, ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist hareketin kendisine karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz.

İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. ‘KKTC’yi tanıyın’ demiş sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, parlamento olduğunu, kurumları olduğunu lütfen kendileri tanısınlar. Siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biat kültürü içerisinde birilerine teşekkür etmek ve siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz.”

Çelik: Hadsiz, provokatif

AKP Sözcüsü Çelik, Twitter paylaşımında Derya’yı şu sözlerle hedef aldı: “KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir.

Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir. Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir.”

CTP’den tepki: Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz!

Çelik’in hedef göstermesi sonrası yazılı açıklama yayınlayan CTP şunları kaydetti: “Milletvekilimiz Doğuş Derya, bu hafta Cumhuriyet Meclisi’nde bir konuşma yapmış ve bir süredir KKTC yurttaşları arasında tartışma konusu olan külliye yapımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz konusu konuşmasında Derya, Lefkoşa’nın merkezinde başlayan ve hiçbir KKTC makamından izin alınmadan yapılan bu inşaatın, izinsiz ve vizesiz olmasının da ötesinde, halkın iradesi hilafına yapıldığını dile getirmiştir. Konuşma Türkiye medyasında bazı yayın kuruluşları tarafından manipüle edilmeye ve belli bölümler bağlamından koparılarak konuşma çarpıtılmaya çalışılmış ve birtakım çevreler vekilimizi hedef gösterme gayreti içerisine girmiştir.

Sayın Doğuş Derya, mevzubahis konuşmasında partimizin de ilke ve değerleri arasında bulunan militarizme karşı duruşunu ifade etmiş, çatışma kültürü ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini ifade etmiştir. Başta ABD’nin Güney Kıbrıs için kaldırmış olduğu silah ambargosunun uzatılması kararı olmak üzere tüm silahlanma girişimlerinin karşısında olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur. Vekilimizin konuşmasını bu çerçevenin dışına çıkarmaya çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım olmaktan oldukça uzaktır.

CTP, geçmişten beridir başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkelerle doğru zeminde iyi ilişkileri savunmakta olup, içinden geçilen koşullar ne olursa olsun bu tutumundan vazgeçmemiştir. Bu vesileyle vekilimizin Cumhuriyet Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmanın bütünsellik içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır, hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğimizi açıklıkla ifade etmek isteriz.”