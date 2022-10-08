Şenyaşar ailesini ziyaret eden HDP sözcüsü: Fail şu an Meclis’te AKP saflarında oturuyor

Şanlıurfa’da ‘Adalet Nöbeti’ni sürdüren Şenyaşar ailesini ziyaret eden HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, “Katliamın baş faili şu an Meclis’te AKP saflarında oturuyor. Polisler aileyi gözaltına alacağına, vekilden, katillerden hesap sorsun” dedi.

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Suruç’ta, 14 Haziran 2018’de, ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında hastanedeki saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti. Ön otopsi raporuna göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etmiş, babaları Evet Şenyaşar ise kesici aletlerle linç edilerek öldürülmüştü.

Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar 9 Mart 2021’de ‘Adalet Nöbeti’ başlatmışlardı. Soruşturmasında gözaltına alınan dört kişi 24 Nisan 2022’de tutuklanmıştı. Ailenin avukatı Hidayet Enmek, “Adalet yerini bulmadan nöbet bitmeyecek” demişti.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre eylem, 579’uncu gününe girdi. Hafta sonu adliyenin kapalı olmasına rağmen adliye binası önüne gelen aile, nöbete polis bariyerlerinin önünde oturarak başladı.

Aileyi, HDP’li vekiller ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Ziyarette konuşan HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, polislerin nöbet alanını bariyerlerle ablukaya almasına tepki göstererek şunları dedi: “Adalet polisler tarafından ablukaya alınmıştır. Aile yaklaşık 600 gündür nöbette ama hala ablukaya alınıyor. Bu, iktidarın adalete yaklaşımı. Adalet bugün polis barikatlarının ardında saklanıyor. Dosyada her şey var ama gizleniyor. AKP mafya ile iş tutuyor. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmaz, devlet karartmak ister. Katliamın baş faili şu an Meclis’te AKP saflarında oturuyor. Adalet çürüdü.

Polisler aileyi gözaltına alacağına, vekilden, katillerden hesap sorsun. AKP çeteleştiği için üstünü örtmek istiyor. ‘Suç işleri bakanının’ katliamların önünü nasıl açtığını biliyoruz. Bunu iyi bilsinler, aileye destek vermeye devam edeceğiz. Adalet gelene kadar mücadele edeceğiz. Bu adalet hepimize lazım. Aileyi hiç yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız.”

Heyet bir süre aileyle birlikte ‘Adalet Nöbeti’ tuttuktan sonra alandan ayrıldı.