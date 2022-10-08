Kimin Umrunda: Kadınların yaşadığı şiddet ve tacizi anlatan rap klibi gündeme oturdu

Rap sanatçısı İmpala’nın (Özgür Özzeytin), Türkiye’deki kadınların yaşadığı şiddet, taciz ve korkuyu anlattığı yeni teklisi ‘KİMİN UMRUNDA?’nın klibi gündeme oturdu.
Dün (7 Ekim Cuma) çıkan klipte, bakış açısı çekimiyle bir kadının yaşadığı taciz ve şiddet ele alınıyor.
Hassas görüntüler içeren klip, bir kadın cinayetiyle son bulurken eli kanlara bulanmış katil erkeğin yanına, yine eli kanlı mafyatik karakterler gelip el sıkışıyor.
Şarkının vurucu sözleri sosyal medyada ‘#KİMİNUMRUNDA’, ‘kadıncinayetleripolitiktir’ ve ‘#benimumrumda’ etiketleriye çokça paylaşıldı.
Kadınlar da sosyal medyada klibi paylaşarak ne kadar gerçekçi olduğunu vurguladı.