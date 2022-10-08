Kimin Umrunda: Kadınların yaşadığı şiddet ve tacizi anlatan rap klibi gündeme oturdu

Rap sanatçısı İmpala’nın (Özgür Özzeytin), Türkiye’deki kadınların yaşadığı şiddet, taciz ve korkuyu anlattığı yeni teklisi ‘KİMİN UMRUNDA?’nın klibi gündeme oturdu.

Görsel: Youtube

Dün (7 Ekim Cuma) çıkan klipte, bakış açısı çekimiyle bir kadının yaşadığı taciz ve şiddet ele alınıyor.

Hassas görüntüler içeren klip, bir kadın cinayetiyle son bulurken eli kanlara bulanmış katil erkeğin yanına, yine eli kanlı mafyatik karakterler gelip el sıkışıyor.

Şarkının vurucu sözleri sosyal medyada ‘#KİMİNUMRUNDA’, ‘kadıncinayetleripolitiktir’ ve ‘#benimumrumda’ etiketleriye çokça paylaşıldı.

Kadınlar da sosyal medyada klibi paylaşarak ne kadar gerçekçi olduğunu vurguladı.

o kadar gercek ki her sey asiri gerildim https://t.co/W6OtI9hKwY — licc (@grahamlicc) October 7, 2022

seni çiçek sananlara göster dikeni! https://t.co/rFdfKeHd9O — Cemreރ (@cemreedogaann) October 7, 2022

"her dışarı çıktığımda, araçlara bindiğimde, tenha bir sokaktan geçerken, biriyle göz göze gelirken korkmayı ben tercih etmedim.."

klibi izlerken hissettiğim korkunun, gerginliğin, öfkenin tarifi yok https://t.co/9BcylXmNPv — ipek (@kitapelist) October 7, 2022

izlerken psikolojim mahvoldu tam olarak boyle yasiyoruz ya https://t.co/BZZyvVhSlr — fei tamura (@sahildefei) October 7, 2022

Bomonti'den Bahariye'ye kadar olan, otobus ve metrobus de iceren yolculugumda takip edildim, magazalara girip izimi kaybettirmeye çalıştım, evime gitmeye korktum, teyzenin birinin farketmesi sayesinde kurtuldu. Otobuste fotoğrafım cekildi, stajda tacize uğradım.Aynen abarti aynen https://t.co/eWe0nfi2Pg — Herseye Yorum Yapcam (@HYapcam) October 7, 2022

o kadar gerçek ki hepsi cidden… https://t.co/AVmPLgOtYN — E. (@durkheimscoffee) October 8, 2022