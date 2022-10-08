Fransa’dan İran’daki vatandaşlarına ‘ülkeyi bir an önce terk edin’ çağrısı

Fransa, İran’da gözaltına alınan iki vatandaşının ‘ajan olduklarını itiraf ettikleri’ görüntülerin yayımlamasından sonra İran’da bulunan vatandaşlarının keyfi gözaltı ve alıkonulma riskine karşın ülkeden en kısa sürede ayrılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’a seyahat tavsiyesi güncellemesini içeren ek bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunanlar dahil İran’daki bütün Fransız vatandaşlarına, ‘keyfi tutuklama riskiyle karşı karşıya olmaları’ nedeniyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri tavsiye edildi.

Riskin turistik ziyaret yapanları da kapsadığı söylenen açıklamada, Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği’nin gözaltı veya tutuklanmaları durumunda vatandaşlarının temel haklarının sağlanmasını ve güvenliklerini garanti etmediği belirtildi.

Açıklamada İran’ın çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilerek, çifte vatandaşlığı bulunan Fransız vatandaşlarla konsolosluk yetkililerinin sınırlı düzeyde temas kurabildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklaması, Tahran yönetiminin casus oldukları gerekçesiyle İran’da mayısta gözaltına alınan iki Fransız vatandaşının ‘ajan olduklarını itiraf ettikleri’ görüntüleri yayımlamasından sonra geldi.

Ne olmuştu?

İran, mayısta casusluk iddiasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşının, ‘Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini’ söylediği görüntüleri 6 Ekim’de devlet televizyonunda yayımlamıştı.

Fransız basını, İran’da yakalanan iki Fransız için, ‘Fransızca öğretmeni İran’da gözaltına alındı’ ve ‘Fransız çift İran’da gözaltına alındı’ şeklinde manşetler atmıştı.​​​​​​​

Fransa, İran’da alıkonulan iki vatandaşına ‘casus olduklarının’ zorla söylettirildiği ve itirafların gerçek olmadığını savunmuştu.

Paris yönetimi, Tahran’dan alıkonulan iki Fransız’ın derhal serbest bırakılması talep etmişti.