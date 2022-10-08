Bahçeli, ‘başörtüsü’ polemiğinde Erdoğan’ı tekrarladı: Yeni anayasaya ihtiyaç var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘başörtüsü konusunun çözüldüğünü ama tartışmayı bitirmek için yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘hak ve özgürlükler mücadelelerinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza’ konuşması yapacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı grup toplantısında hem böyle bir sorunun bulunmadığını belirtmekle birlikte muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti. Bunun üzerine CHP liderinden ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti.

Daha sonra Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ çıkışını ‘bir pas’ olarak değerlendirerek LGBTİ+ bireyleri hedef almıştı: “Aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız.”

Kılıçdaroğlu da “Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın” diyerek muhafazakar genç kadınlara İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe sokma sözü vermişti.

‘Adaylarının olmadığı yerde gürültü yapmanın manası yok’

Partisinin genel merkezinde düzenlenen programda konuşan Bahçeli, özetle şunları dedi:

* Başörtüsü konusunun çözülmemiş gibi gündeme taşınması üzücü. Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki anayasa değişikliğiyle ilgili MHP elden gelen gayreti gösterecek.

* Şu an için Türkiye’nin sorunlarının çok yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alınması tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşırsa belli bir kararı alır ve uygular.

* Diyelim ki yarın gireceğiz seçimlere, altılı masanın cumhurbaşkanı adayları yok. Adaylarının olmadığı yerde gürültü yapmanın manası yok.