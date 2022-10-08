İmamoğlu: Farklı şehirlerde konutlar yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, farklı şehirlerde konutlar inşa edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: ANKA

İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021’de temeli atılan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri için kura çekildi. İmamoğlu çekiliş öncesi konuştu.

ANKA’nın haberine göre İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* İBB ve ilgili kurumlar olarak uygun ödeme koşulları olan, depreme dayanıklı ve tasarım gücü yüksek konutlar üretme hedefindeyiz.

* Konut sorunu, barınma sorunu, bir ülkede tek başına bir kurumun çözebileceği bir sorun değil. Yani bunu otursun tek başına KİPTAŞ çözsün; çözemez. Şehircilik Bakanlığı çözsün; çözemez, çözemedi zaten, çözemiyor.

* Bugün ülkemizde konut sorunu var. İnsanlar konut alamıyor. Bırakın almayı, kirasını ödeyip o evde yaşayamıyoruz. Ama bunları aşacağız. Bunları aşmak için çok düzenli çalışmalarımız var.

* İBB yurtlarında kalan bir öğrencinin kuruma maliyeti 5 bin 500 TL. Gençler bu imkandan aylık 950 liraya faydalanıyor. Ve bunu gururla yapıyoruz, vicdanen yapıyoruz. Çünkü tespit ettiğimiz aileler, kendileri hiçbir aracısız o yurtlara kaydoldular. Gelir durumlarına bakarak, ihtiyaçlı hallerine bakarak bunları yaptık.

* Toplu konut ve kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmaları tüm İBB kurum ve birimleri eşgüdümlü olarak yürüttü. Kentin bu anlamdaki bilgi, beceri ve tecrübelerini Türkiye’nin farklı illerine de taşıyacağız. Finansman kabiliyetimizi kullanarak, doğru arsalarda, doğru işlerin yapılması noktasında da Türkiye’ye örnek olabilecek konut projeleri yapma konusunda bir start verdik. Çalışmaları sürüyor. Bununla ilgili de ilk temel atmamızı yapacağız yakın zamanda.

* Farklı şehirlerde yapacağımız konutlarda, o bölgenin coğrafi, demografik, kültürel ve geleneksel özelliklerinden yola çıkacak tasarımlar üreteceğiz.