DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’nın, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğunu açıkladı.

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DSÖ’nün yazılı açıklamasında, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildi.

Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama dokuz kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken bu oranın Afrika’da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Afrika’da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ’nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu kaydedildi.