Akşam Postası / 7 Kasım 2022

CHP’li Tanrıkulu hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle fezleke hazırlandı

Ankara başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

İstanbul’da ekmeğe zam hazırlığı: ‘Aralık gelmeden 7,5 liradan satacağız’

İstanbul’da ekmeği 5 liradan satan fırıncılar, şimdi de maliyetlerindeki artışa dayanamadıkları gerekçesiyle ekmeği 7,5 TL’den satmaya hazırlanıyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Buna kimse engel olamaz” dedi.

AKP’li belediyenin 13,4 milyon liralık ihalesi TÜGVA yöneticisi İBB meclis üyesine

AKP’li Yasin Kartoğlu yönetimindeki Başakşehir Belediyesi, ‘pazarlık’ usulüyle yaptığı ‘Yüklenilebilir Elektronik Kart Sistemli Yemek Hizmeti Alım İşi’ ihalesini AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi üyesi ve TÜGVA yöneticisi Ömer Faruk Akbulut’un ortak olduğu şirkete verdi. İhalenin bedeliyse 13 milyon 477 bin lira.

CHP’nin asgari ücret teklifi: 7 bin liranın üstünde olması lazım

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 için asgari ücretin 7 bin liranın üstünde olması gerektiğini söyledi.

Deniz seviyesi yükseliyor, Panama’ya bağlı adanın sakinleri anakaraya taşınıyor

Gardi Sugdub adasının 1200 sakini, Karayip denizinin yükselmesi nedeniyle evlerini terk etmeye hazırlanıyor. Bu, Latin Amerika’da iklim krizinden kaynaklanan ilk toplu göç.

Epistemolojik kopuşta son durum: Sıkılaştırmayan yedi ülke kaldı

Bütün dünyada ekonomi yönetimleri sıkılaşmaya giderken, aralarında Merkez Bankası’nın (MB) da bulunduğu yedi bankaysa bu yıl sıkılaşma adımı atmadı. Türkiye, Angola, Çin ve Rusya’yla birlikte bu sene faiz indiren üç ülkeden birisi oldu.

İliç’teki siyanür sızıntısına ilişkin TTB’nin suç duyurusuna takipsizlik

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Erzincan İliç’deki altın madeninde siyanür sızıntısıyla ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin takipsizlik kararı verildi. TTB suç duyurusunu 11 Temmuz’da yapmıştı.

Aykut Küçükkaya, ‘Halk Gazete’nin prova baskısını paylaşıp veda etti

Gazeteci Aykut Küçükkaya, Twitter’daki paylaşımıyla Halk TV’den ayrıldığını duyurdu: “Cafer Mahiroğlu’’na gazetecilik hayatında başarılar diliyorum. Prova sayfamız bu kısa dostluklara küçük bir hatıra olsun.”

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri belli oldu. En dikkat çeken eşleşmeler Paris Saint Germain-Bayern Münih ve Liverpool-Real Madrid oldu. Geçen yıl kupayı Real Madrid, Liverpool’u 1-0 yenerek almıştı.

Arifoğlu’ndan ‘kanserojen’ açıklamaları: Bakanlıktan ses yok

Singapur’da, yönetmelikte izin verilmeyen kanserojen renklendiriciler kullanıldığının tespit edilmesi üzerine bazı ürünleri toplatılan Arifoğlu markasının iki ayrı kuruluşundan açıklama geldi.

Onlarca AVM bankalara geçebilir: Kredilerin faizini bile ödeyemiyorlar

Bazı AVM’lerin banka kredisinin faizini bile ödeyemez duruma geldiği, 60-70 kadar AVM’nin bankalara geçme ihtimali bulunduğu belirtildi.

10 ülkeden, ‘Katar’da futbola odaklanın’ diyen Fifa’ya: İnsan hakları evrenseldir

Avrupa’daki 10 ülkenin futbol federasyonu, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde, “Siyaseti bırakın, futbola odaklanın” uyarısı içeren mektup yollayan Fifa’ya yanıt verdi: “İnsan hakları evrenseldir.”

Dünyada bir ilk: Britanyalı araştırmacılar, insana laboratuvar üretimi kan nakletti

Britanya’da, laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi. Klinik deney amaçlı çalışmanın dünyada bir ilk olduğu açıklandı.