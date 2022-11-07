CHP’li Tanrıkulu hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle fezleke hazırlandı

Ankara başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

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TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

CHP’li Tanrıkulu, Twitter mesajında konu hakkında soru önergesi vereceğini kaydederek şunları yazmıştı: “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.”

Ankara başsavcılığı, Tanrıkulu’nun paylaşımı hakkında fezleke hazırladı.