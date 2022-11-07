Ahmet Şık’tan Bakan Muş’a: Bakanlığı dolandıran Pekcan hakkında ne yaptınız?

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a kendi şirketinden yönettiği bakanlığa dezenfektan satan eski bakan Ruhsar Pekcan’ı sordu: “Kendi bakanlığını dolandıran Ruhsar Pekcan hakkında ne yaptınız?”

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Pekcan, eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından bakanlığa dezenfektan satıldığının ortaya çıkmasından sonra bakanlık görevinden alınmıştı.

2023 bütçe görüşmelerine Ticaret Bakanlığı’nın bütçesiyle devam ediliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde TİP Milletvekili Ahmet Şık konuştu.

Konuşmasında AKP’nin iktidara geldiğinde tüm halka yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele etme sözü verdiğini hatırlatan Şık, “Aradan geçen 20 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda toplumsal, siyasal ve halkın menfaatine olan her alanda koca bir yasaklar silsilesiyle karşı karşıyayız” dedi.

Şık sözlerine şöyle devam etti: “Geçen sene halefi olduğunuz bakanın kendi bakanlığını dolandırdığı, yolsuzluk yaptığı, herhangi bir siyasi etiğe sahip olmadığını ortaya çıkaran bir şey yaşadık ve konu tartışmaya açıldı. Hanımefendi bakan görevinden alındı doğal olarak, herkes sandı ki acaba yargılanacak mı ama zaten getirilen bu ucube sistemde onun da önü kapalı.

Ben size sadece bir tek soru sormak istiyorum. Siz o koltukta otururken, sizden önce oturan insanın, kendi bakanlığını dolandıran bir hırsız olduğu ortaya çıkmış iken, ne yaptınız veya şöyle sorayım neden hiçbir şey yapmadınız? Bu sorunun yanıtını bir yurttaş olarak merak ediyorum. Size oy veren seçmeniniz dahi, herkes bunu merak ediyor ve buna bir yanıt vermek zorundasınız. Burada asgari bir etikten yoksun olmak bir yana bir suç işlenmiş. Kendi bakanlığını dolandıracak kadar düşük bir davranışın içine girmiş bir insanın koltuğunu siz devraldınız, neden hiçbir şey yapmadınız sadece bu soruyu merak ediyorum.”

Şık’ın sözlerinin ardından tepki gösteren AKP’li komisyon başkanı Cevdet Yılmaz, “Yargılayıp hemen hükmünüzü verdiniz yani böyle bir anlayış olabilir mi? Soruşturulsun, incelensin diyebilirsiniz ama hüküm vermeniz doğru değil. Lütfen böyle bir dil kullanmayınız” ifadelerini kullandı