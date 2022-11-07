İliç’teki siyanür sızıntısına ilişkin TTB’nin suç duyurusuna takipsizlik

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Erzincan İliç’deki altın madeninde siyanür sızıntısıyla ilgili Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin takipsizlik kararı verildi. TTB suç duyurusunu 11 Temmuz’da yapmıştı.

Fotoğraf: TTB/Twitter

İliç’te Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan boru patlamıştı. 20 ton siyanürlü su Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajı’na karışmıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı inceleme sonucunda boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşıp eğimli arazide aktığını tespit etmişti.

Bakanlık alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığını, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığını öne sürmüştü. Bunun analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla çevre laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alınmıştı.

Boru hattındaki solüsyonla kirlenen alanlara gerekli kimyasallarla müdahale edildiği ve kirli malzemenin toprak yüzeyden sıyrılarak ‘güvenli alana’ taşındığı iddia edilmişti.

TTB’nin bugün yaptığı açıklamaya göre, ilgili başvuru üzerine İliç savcılığı, Anagold Madencilik ve yetkili kamu görevlileri hakkında 31 Ekim’de takipsizlik kararı verdi.

Madende 21 Haziran’da 2:45-5:00 saatleri arasında sızıntı olduğunu doğrulayan başsavcılık, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Anagold Madencilik ile yapılan yazışmalar sonrasında siyanür içerikli solüsyonun temizlendiği bilgisinin aktarıldığını kaydetti.

Bölgede yapılan denetimler ve hazırlanan bilirkişi raporları sonucunda siyanür sızıntısının olası zararlarının giderildiğini savunan başsavcılık, şirkete Çevre Kanunu’na aykırılıktan 16,4 milyon TL ve prosedür uygunsuzlukları nedeniyle de 132 bin TL para cezası uygulandığını, tesisinse gerekli tedbirler tamamlanıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu anımsattı.

Başsavcılık yapılan tüm denetimler ve yaptırımlar sonrasında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

TTB açıklamasında, “TTB olarak itiraz hakkımızı kullanacağımızı. Çöpler Altın Madeni İşletmesi acilen kapatılarak binlerce ton tehlikeli atığın, liç yığınlarının, pasa dağlarının bilimsel yöntemlerle zararsız hale getirilmesi için mücadeleyi sürdüreceğimizi vurguluyoruz” dedi.