Aykut Küçükkaya, ‘Halk Gazete’nin prova baskısını paylaşıp veda etti

Gazeteci Aykut Küçükkaya, Twitter’daki paylaşımıyla Halk TV’den ayrıldığını duyurdu: “Cafer Mahiroğlu’’na gazetecilik hayatında başarılar diliyorum. Prova sayfamız bu kısa dostluklara küçük bir hatıra olsun.”

Fotoğraf: Diken/Twitter

Son olarak Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Küçükkaya, Halk TV’nin çıkaracağı gazete için bu kurumla anlaşmıştı. Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, Küçükkaya’yla anlaşmalarının ardından şunları demişti: “Halk TV izleyicilerine çok yakında gazete çıkaracağımızı duyurmuştuk. Ruhunu Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumculardan alacak olan gazetemiz ete kemiğe büründü. Kaptan köşkü de İlhan Selçuk’un öğrencisi Aykut Küçükkaya’ya emanet, Aykut da sizlere …”

‘Halk Gazete’ için Küçükkaya ve beraberindeki ekip çalışmalar yürütüyordu. Uzun süredir devam eden çalışmalarda gazetenin provasının kabul ettirilemediği konuşuluyordu.

Kuruma dört ay önce girdiğini belirten Küçükkaya, veda mesajında gazetenin prova sayfasını paylaştı.

Küçükkaya, gazetenin genç kadrosuna ve Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na gazetecilik hayatında başarılar diledi: “Halk TV ailesine ceda… Kapısından 4 ay önce girdiğim kurumla ilgili fazla söze gerek yok. Hep güleryüz gösteren, gelecek vadeden genç kadrosuna; Cafer Mahiroğlu’na gazetecilik hayatında başarılar diliyorum. Prova sayfamız bu kısa dostluklara küçük bir hatıra olsun.”