Dünyada bir ilk: Britanyalı araştırmacılar, insana laboratuvar üretimi kan nakletti

Britanya’da, laboratuvarda üretilen kan insana nakledildi. Klinik deney amaçlı çalışmanın dünyada bir ilk olduğu açıklandı.

Bristol’daki merkezde saklanan laboratuvar üretimi kanlar. Fotoğraf: NHS

Acil durumlarda, ameliyatlarda ve bazı hastalıklarda kan nakli hayati önem taşıyor. Sağlık kuruluşlarında yeterli kan bulunması bağış yapılmasına bağlı. Ne kadar kampanya ve çağrı yapılsa da bazen yeterli kan bulunamayabiliyor. Özellikle zor bulunan kan grupları büyük zorluk yaşıyor. Çalışmanın amacı kan bağışına son vermek değil alternatif geliştirmek.

BBC’nin haberine göre sadece kan bağışına bağımlı kalmak istemeyen bilim insanları laboratuvar ortamında kan üretmenin yolunu denedi ve başardı. Ancak şimdiye kadar bu çalışmalarda elde edilen kan insanda denenmedi.

Britanyalı bilim insanları bir ilke imza attıklarını belirterek, insan vücudunun nasıl yanıt vereceğini görmek amacıyla bu kandan birkaç çay kaşığına denk gelecek miktarda iki gönüllüye naklettiler.

Laboratuvar üretimi kan insan kanına eşdeğer değilse bünye reddedecek.

En az 10 gönüllünün katılımıyla insanlı deney yapılacak. Çalışma kapsamında hem normal hem de laboratuvarda üretilmiş kan verilecek. İlk iki kişiye kan verildi. Gönüllülere dört ay arayla iki kez kan verilecek.

Araştırma ekibinden Bristol Üniversitesi’nden Ashley Toye, ‘bazı kan gruplarına çok nadir rastlandığını, Britanya özelinde konuşulduğunda bağış yapma imkanı bulunan 10 kişide görülen kan grupları olduğunu’ belirterek çalışmanın önemine dikkat çekti.

Kan nasıl üretildi?

Laboratuvarda kan üretimi, Bristol, Cambridge ve Londra’daki ekiplerin ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesindeki kan ve kan bağışı biriminin ortak çalışması.

Laboratuvarda geliştirilen bir alyuvar.

Vücuda oksijen taşıyan alyuvarlara odaklanıyor. Bağışlanan bir tüp kandaki alyuvarlardan kök hücreler manyetik topların yardımıyla alınıyor. Bu hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. Sonra bunların alyuvara dönüşmesi sağlanıyor. Üç haftalık üretim sürecinde 500 bin kök hücre 50 milyar alyuvara dönüşebiliyor. Bunlar da filtrelenerek, nakil edilebilecek 15 milyar kırmızı kan hücresine kadar indiriliyor.