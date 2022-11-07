Arifoğlu’ndan ‘kanserojen’ açıklamaları: Bakanlıktan ses yok

Singapur’da, yönetmelikte izin verilmeyen kanserojen renklendiriciler kullanıldığının tespit edilmesi üzerine bazı ürünleri toplatılan Arifoğlu markasının iki ayrı kuruluşundan açıklama geldi.

arifoglu.online‘daki açıklamada diğer Arifoğlu firmasının ürünlerinin toplatıldığını belirtirken, arifoglu.com‘daki açıklamada sorumluluk kabul edildi.

Şu ana kadar ne Tarım Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye’den ithal edilen Arifoğlu marka bazı baharatlarda sanayide kullanılan kanserojen renklendiricilerin tespit edilmesi üzerine piyasadan toplatıldığını duyurmuştu.

Toplatılan ürünlerin Türkiye’deki raflarda yerini koruması tepkilere yol açarken, Arifoğlu ismini taşıyan ve logosu aynı olan iki firmadan farklı açıklamalar geldi.

Arifoğluonline’nın sitesindeki açıklamada SFA’nın reddettiği ürünlerin kendilerine ait olmadığını öne sürerek konunun muhatabının isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu markası olduğu belirtildi: “Singapur’la herhangi bir iş ilişkimiz bulunmamaktadır. Bahsi geçen katkı maddelerini hiç bir ürünümüzde kullanmamaktayız. Ürünlerimizi ambalajlarından ve içerik açıklamalarından ayırt edebilirsiniz. Arifoğluonline.com üzerinde yer alan tüm ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.“

Diğer Arifoğlu’na ait arifoğlu.com sitesinde paylaşılan açıklamada da markalarının Singapur’a direkt ihracatı bulunmadığını ama bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumluluğu üstlendikleri belirtildi: “2021 yılı ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır.

Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye’de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir.

Bahse konu ihracatı gerçekleştiren şirketin ürünlerimizi ihraç ettiğini bu olay ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Bu noktada geri çağırma talebimizi yeterince duyuramamış olduğumuzu görüyor ve kamuoyundan özür diliyoruz.

Avrupa ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere 20’yi aşan ülkeye ihracat yapan şirketimizin sadece Singapur’da bulunan bahsi geçen ürünlere dair bildirimde bulunulduğunu söylemek isteriz.

Söz konusu olaydaki tüm sorumluluğumuz bundan ibaret olsa da Singapur’daki gelişmelerin yakından takipçisi olacağımızı, bu ürünlerin içinde markamızın sahte üretimi olup olmadığının tespitinin yapılması için araştırmalarda bulunacağımızı bildiririz.“