Türkiye’den Singapur’a giden baharatlarda kanserojen renklendirici çıktı

Singapur Gıda Ajansı, Türkiye’den ithal edilen Arifoğlu marka bazı baharatlarda, yönetmelikte izin verilmeyen kanserojen renklendiriciler kullanıldığının tespit edildiğini duyurdu.

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Ajansın açıklamasında bu ürünlerin sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı olduğu belirtildi.

Ürünlerde tespit edilen Sudan I, Sudan III, Sudan IV ve GBC maddelerinin sanayide kullanılan renklendiriciler olduğu, gıda ürünlerinde kullanımına izin verilmediği ve bu maddelerin kanser riski taşıdığı vurgulandı.

İthalatçı firmayla irtibata geçilerek, ürünlerin toplatılmaya başladığı belirtilen açıklamada, bu baharatları satın alan tüketiciler, kullanımı derhal durdurmaya çağrıldı.