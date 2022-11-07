AKP’li belediyenin 13,4 milyon liralık ihalesi TÜGVA yöneticisi İBB meclis üyesine

AKP’li Yasin Kartoğlu yönetimindeki Başakşehir Belediyesi, ‘pazarlık’ usulüyle yaptığı ‘Yüklenilebilir Elektronik Kart Sistemli Yemek Hizmeti Alım İşi’ ihalesini AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi üyesi ve TÜGVA yöneticisi Ömer Faruk Akbulut’un ortak olduğu şirkete verdi. İhalenin bedeliyse 13 milyon 477 bin lira.

Fotoğraf: Twitter (Akbulut-sağda)

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Başkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., 24 Ekim’de ‘Yüklenilebilir Elektronik Kart Sistemli Yemek Hizmeti Alım İşi’ ihalesi açtı.

İhale kullanıldığı için tartışmalara neden olan ’pazarlık’ usulüyle, yani Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘b’ bendini gerekçe göstererek yapıldı.

Bu madde, ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektiren’ durumlarda kullanılırken, bunun suiistimal edildiği çok sayıda örnek var.

Görsel: EKAP

Pazarlık usulüyle açılan ihaleye sadece Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. girerek, 13 milyon 477 bin liraya aldı.

İhaleyi tek başına girip alan Metropal’sa, Hak Yatırım A.Ş. ve Bigesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş.’nin ortaklığından oluşuyor.

Bu ortaklardan Hak Yatırım A.Ş.’nin patronu da İBB’nin AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut.

Görsel: Mersis

Akbulut’un AKP’li belediyelerden aldığı tek ihale de bu değil. Bulut’un ortağı olduğu şirket, kamudan yedi yılda tam 260 ihale aldı. AKP’li Akbulut’un şirketinin aldığı ihalelerin toplam bedeliyse 400 milyon liraya yakın.