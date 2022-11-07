Deniz seviyesi yükseliyor, Panama’ya bağlı adanın sakinleri anakaraya taşınıyor

Gardi Sugdub adasının 1200 sakini, Karayip denizinin yükselmesi nedeniyle evlerini terk etmeye hazırlanıyor. Bu, Latin Amerika’da iklim krizinden kaynaklanan ilk toplu göç.

Fotoğraf: Michael Adams (flickr)

Mısır’daki COP 27 zirvesinde üzerine konuşulduğu sırada iklim değişikliği, yerli Guna halkını Latin Amerika’da taşınacak ilk topluluk olmaya zorluyor. Halkın yüz yıllık evleri, dünyanın deniz seviyesi yükseldikçe sular altında kalmakla karşı karşıya.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, adadakiler gelecek yılın sonlarında Panama anakarasında La Barriada’daki modern evlere taşınacak.

Gardi Sugdub, Blas takımadalarını oluşturan 365 adadan biri. Çoğu ıssız, ancak 39’u 150 yıldan fazla bir süre önce Kolombiya ve Panama anakarasından gelen 30 bin Guna halkına ev sahipliği yapıyor.

Yüzyılın ortasına kadar birçok ada sular altında kalacak

Diğer adalar da ciddi sorunlarla karşı karşıya ve bu yüzyılın ortasına kadar birçoğunun sular altında kalması bekleniyor.

Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü’ndeki fiziksel izleme programının direktörü Steven Paton, “Deniz seviyesindeki mevcut artış tahminlerine dayanarak, önümüzdeki 20 yıl içinde Guna’nın bu adaları terk etmeye başlaması ve yüzyılın sonunda büyük olasılıkla çoğunun terk edilmesi gerekeceği neredeyse kesin” dedi.

Ada sadece 400 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğinde olduğu için Gardi Sugdub’daki koşullar bir süredir kötüleşiyordu.

Öğretmenler ve öğrenciler sınıflara ulaşmak için lastik çizme giyiyor

“Gelgit yükseldiğinde, bazı evlere su giriyor ve insanlar eşyalarını daha yüksek yerlere taşımak zorunda kalıyor” diyen yerel ilkokulun bilgisayar bilimi öğretmeni Pragnaben Mohan, öğretmen ve öğrencilerin sınıflarına ulaşmak için lastik çizme giymeleri gerektiğini söylüyor.

Rapora göre deniz seviyesindeki kalıcı yükseliş yüz binlerce yıl sürecek

İklim bilimini değerlendirmede dünyanın önde gelen kuruluşu olan BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu‘nun (AR6) ilk bölümü Ağustos 2021’de yayımlandı.

İklim kriziyle ilgili bugüne kadarki en açık ve en kapsamlı rapora göre, deniz seviyesindeki kalıcı yükseliş harekete geçti ve yüz binlerce yıl boyunca geri döndürülemez olacak.

Bulguların özetinde bilim insanları, iklim krizinin hızla yoğunlaştığını ve dünyadaki hiçbir bölgenin iklim sistemlerinde meydana gelen değişikliklerden kaçamayacağını belirtti.

Deniz seviyesindeki yükselme neden kaynaklanıyor?

Deniz seviyesinin yükselmesi, Kuzey Kutbu ve Antarktika’daki buz tabakalarının ve okyanusa su ekleyen dağ buzullarının erimesinden kaynaklanıyor. Ayrıca, su ısındıkça genleşir. Bilim insanları, okyanusun sera gazlarından gelen aşırı ısının yüzde 90’ından fazlasını emdiğini belirledi.

Son on yılda yaklaşık dört milimetre arttı

Deniz seviyeleri yaklaşık 1970’den beri giderek daha hızlı bir şekilde yükseldi ve son 100 yılda deniz seviyesi son üç bin yılda herhangi bir yüzyılda olduğundan daha fazla yükseldi. Küresel ortalama deniz seviyesi, son on yılda yılda yaklaşık dört milimetre oranında arttı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kıyıdan 60 mil uzaklıkta yaşadığı düşünülürse, deniz seviyelerindeki artış dünyanın birçok yerindeki insanları şimdiden etkiliyor. Kıyı taşkınlarının sıklığı 1960’lardan bu yana neredeyse iki katına çıktı ve giderek artan bir tehlike olmaya devam edecek.